新莊8月大男嬰「頭部重創」搶救中 社會局：已報請地檢署介入

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北新莊區上午傳出一起疑似兒虐事件。據了解，一名8個月大的男嬰「頭部重創」，被保母送往輔大醫院就醫。輔醫證實有一名孩童送醫，現正急救中；社會局說，居家托育服務中心也上午接獲保母通報，事發原因尚待釐清，因幼童有嚴重傷勢，已由家防中心偕同婦幼隊報請地檢署啟動司法早期介入。

據了解，這名昏迷8個大男嬰因「頭部重創」，被保母送進輔大醫院就醫。輔醫證實有一名孩童送醫，現正急救中。

社會局表示，居家托育服務中心上午接獲保母通報收托幼兒送醫，事發原因尚待釐清，因幼童有嚴重傷勢，已由家防中心偕同婦幼隊報請地檢署啟動司法早期介入，由檢調指揮偵辦，保全證據，社會局將全力配合調查。

新莊警分局指出，有關男嬰不明原因成傷案，分局並未接獲關係人報案，經了解是由輔大醫院轉報社會局家防中心疑似有兒童不明成傷案件，社會局家防中心轉報警察局婦幼隊後，再行轉知分局，分局獲悉後正啟動相關調查，並報請新北地檢署婦幼組指揮偵辦。

輔大醫院急診室外觀。本報資料照
輔大醫院急診室外觀。本報資料照

保母 司法 托育 新北 檢調 社會局 輔大醫院

延伸閱讀

新北驚傳疑似虐童！8月大男嬰顱內出血 昏迷搶救中

中職／獅推防禦率王飛力獅拚久違連勝 悍將李東洺守護新莊主場

台南社福預算考核六都墊底 民代點名要求檢討 市府：持續優化中

中職／獅隊廟宇季「良緣神助宮」新莊登場 台南7大月老廟攜手

相關新聞

獨／高雄男情緒失控...持棍追打父親、鄰居 警消壓制雙方大混戰

高雄美濃區張姓男子今天下午在家中與父親起衝突，張男頭戴安全帽、手拿棍棒追打父親，附近鄰居聽聞聲響出門圍觀也被張男毆傷，警...

新北男嬰顱內出血送醫 警帶回家長、保母調查

新北市新莊區一名8個月大男嬰昨上午被保母送往輔大醫院急診室，院方檢傷及斷層掃描，發現男嬰有顱內出血狀況陷入昏迷，緊急將男...

新莊男嬰疑遭虐待...「顱內出血昏迷」急開刀 警帶回保母、父母釐清案情

新北市新莊區1名8個月大男嬰今天上午被保母送往輔大醫院急診室，院方經檢傷及斷層掃描發現男嬰有顱內出血狀況陷入昏迷，緊急將...

新莊8月大男嬰「頭部重創」搶救中 社會局：已報請地檢署介入

新北新莊區上午傳出一起疑似兒虐事件。據了解，一名8個月大的男嬰「頭部重創」，被保母送往輔大醫院就醫。輔醫證實有一名孩童送...

新北驚傳疑似虐童！8月大男嬰顱內出血 昏迷搶救中

新北市1名8個月大男嬰今天上午被保母送至輔大醫院，院方檢傷時驚見男嬰顱內出血，緊急送進加護病房搶救，目前男嬰仍昏迷中。院...

中壢男疑吸喪屍煙彈2次車禍肇逃 警查扣毒品違禁物罪加一等

桃園市34歲萬姓男子疑似施用喪屍煙彈開車，行經中壢區福州路、廣州路口，撞上路旁一輛轎車肇事逃逸，隨後又在環中東路二段追撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。