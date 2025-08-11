日台交流協會點名雙北4處慎防扒手 北市回應了曝扒竊數

日台交流協會日文官網最近發布訊息，提醒遊台日人要慎防台灣扒手，尤其夜市、九份、永康街與台北中山站附近。北市警局統計北市今年截至8月上旬，共受理日籍旅客在夜市等地遭扒竊案件11件，觀傳局表示，會持續加強宣傳，繼續努力帶給旅客更良好旅遊環境及觀光體驗。

對於日本台灣交流協會日文官網最近突然發布訊息，提醒遊台日人要慎防台灣扒手一事，北市觀傳局表示，英國知名文化刊物「Time Out」日前發布「全球最安全女性數位遊牧者的十大城市」排行，台北市榮獲冠軍，超越檳城、威尼斯、清萊、高雄等知名城市。

另外，線上旅遊雜誌「Travelbag」也發布夜間旅遊最安全城市排行，台北榮獲第二名，贏過杜拜，顯示臺北一直是安全、友善、熱情的城市，深受國內外旅客喜愛。觀傳局會持續加強宣傳，並繼續努力帶給旅客更良好旅遊環境及觀光體驗。

另外，北市警方也統計，今年截至8月上旬，本轄共受理日籍旅客在夜市等地遭扒竊案件11件，其中永康商圈案件，警察局比對相關資料鎖定菲律賓籍犯嫌4名，業於6月出境，已函送台北地檢署偵辦；另外，公車扒竊1案，當場查獲一名王姓嫌犯行竊皮包財物，是日依法隨案解送偵辦。

警察局針對人潮密集景點扒竊案件策進作為，包括「強化防竊宣導、落實防制作為」，針對高發地點實施治安與防竊檢測，熱時熱點編排防竊勤務；結合商圈、自治會、商家等推動防竊措施與宣導作為(多語種防竊警語…)，建立緊密聯繫及即時治安資訊交換機制。

也會「即時管制偵處、聯防查緝打擊」，案件受理後管制並調閱監視影像、盡速查明犯嫌身分；分析統合跨轄偵查資源，加強雙北區域聯防，聚焦打擊扒竊集團與慣竊案件。

並且「加強動態控管、友軍連繫協助」，定期監控國內外扒竊慣犯及鷹眼專案對象，並依規定查察、告誡轄內列管竊盜。針對外籍竊嫌，會同航空警察局刑事警察大隊及移民署國境事務大隊共同偵辦，調閱犯嫌影像等資料，掌握犯嫌出入境動線、來臺住居所及搭乘交通工具，行動電話等資料，並報請檢察官指揮，以利查緝逮捕。