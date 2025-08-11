快訊

燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

日台交流協會提醒日人小心扒手 新北警攤開數據回應了

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

日台交流協會發公告提醒日本遊客注意扒竊，並點出夜市、九份、永康街及台北中山站周邊等地區。新北警表示共接獲5件日籍旅客報案，其中九份3件、貢寮平交道旁咖啡廳1件及樂華夜市1件，損失共計10萬5千多元，警方將持續強化打擊犯罪。

新北警表示，據統計自今年1月1日至8月10日止共受理8034件普通竊盜案，其中日籍旅客遭竊5件，包括九份3件、貢寮平交道旁咖啡廳1件及樂華夜市1件，損失金額約105806元，案件數占全市普通竊盜案件總數0.06%，雖比例極低，但每案均關係旅客財產安全與新北市觀光形象，警方同期共破獲6141件，破獲率達76.44%，顯示查緝效能良好，將持續強化防竊宣導及打擊犯罪作為，以確保旅客安心遊覽。

新北警指出，針對九份等熱門觀光區，將全面調閱周邊監視器積極追查，並協調商家調整鏡頭或增設監視器；於九份老街阿妹茶樓前平台、昇平戲院等新增3處監視器，提升監控密度，並在觀光熱點張貼多國語言防竊標語、小卡片與人形立牌，提醒遊客財不露白，並請商家協助警示可疑人物。另外與日本台灣交流協會橫向聯繫，提供防竊資訊予日本來台旅客；並宣導如遭竊，應第一時間向就近派出所報案，以利立即展開偵查。

九份吸引許多外籍遊客來訪。圖／新北觀光局提供
九份吸引許多外籍遊客來訪。圖／新北觀光局提供

九份 竊盜 日本台灣交流協會

延伸閱讀

新北多處曾現蝗蟲 北市未發現異常增生

勿信網路假訊息 新北裁決處：紅線不可臨停及停車

龜山併入新北議題再起討論 立委促加速行政區劃立法

瑞平雙貢屬大基隆生活圈 貢寮人林富貴：區域合併有利整體發展

相關新聞

日台交流協會點名雙北4處慎防扒手 北市回應了曝扒竊數

日台交流協會日文官網最近發布訊息，提醒遊台日人要慎防台灣扒手，尤其夜市、九份、永康街與台北中山站附近。北市警局統計北市今...

日人遊台遭扒竊今年已14件 雙北老街、商圈、夜市、大眾運輸最多

日本台灣交流協會在官方網站示警，台灣多個觀光景點接連發生日本旅客遭扒竊，特別是在夜市等人潮密集區域，籲來台旅遊加強財物安...

日台交流協會提醒日人小心扒手 新北警攤開數據回應了

日台交流協會發公告提醒日本遊客注意扒竊，並點出夜市、九份、永康街及台北中山站周邊等地區。新北警表示共接獲5件日籍旅客報案...

日台交流協會示警！日人來台觀光遭扒竊頻傳 北市警回應了

日本台灣交流協會在官方網站指日人來台觀光遭扒竊頻傳，點名夜市、新北市九份及台北市永康街、捷運中山站周邊。北市警察局今表示...

臉丟大了！日人來台連遭竊 交流協會急提醒：雙北「4大危險區」特別多

近期在台灣各大觀光地點，日本旅客遭遇竊盜（扒手）案件頻傳。日台交流協會指出，夜市、九份、永康街以及台北中山站周邊地區均有相關報案。駐台單位提醒遊客，務必將包包拉鍊拉緊並置於身體前方，尤其在人潮擁擠的場所，最好以手壓住拉鍊部位，避免成為扒手下手的目標。

毒駕激增！警推唾液快篩交通執法 研究科技檢驗加入

毒駕案件飆升，警方取締無法當場檢測駕駛毒品濃度，須等採尿送驗，成為執法漏洞。警政署研擬參考國外將毒品唾液快篩用於交通執法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。