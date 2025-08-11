日台交流協會提醒日人小心扒手 新北警攤開數據回應了
日台交流協會發公告提醒日本遊客注意扒竊，並點出夜市、九份、永康街及台北中山站周邊等地區。新北警表示共接獲5件日籍旅客報案，其中九份3件、貢寮平交道旁咖啡廳1件及樂華夜市1件，損失共計10萬5千多元，警方將持續強化打擊犯罪。
新北警表示，據統計自今年1月1日至8月10日止共受理8034件普通竊盜案，其中日籍旅客遭竊5件，包括九份3件、貢寮平交道旁咖啡廳1件及樂華夜市1件，損失金額約105806元，案件數占全市普通竊盜案件總數0.06%，雖比例極低，但每案均關係旅客財產安全與新北市觀光形象，警方同期共破獲6141件，破獲率達76.44%，顯示查緝效能良好，將持續強化防竊宣導及打擊犯罪作為，以確保旅客安心遊覽。
新北警指出，針對九份等熱門觀光區，將全面調閱周邊監視器積極追查，並協調商家調整鏡頭或增設監視器；於九份老街阿妹茶樓前平台、昇平戲院等新增3處監視器，提升監控密度，並在觀光熱點張貼多國語言防竊標語、小卡片與人形立牌，提醒遊客財不露白，並請商家協助警示可疑人物。另外與日本台灣交流協會橫向聯繫，提供防竊資訊予日本來台旅客；並宣導如遭竊，應第一時間向就近派出所報案，以利立即展開偵查。
