日台交流協會提醒日人小心扒手 新北警攤開數據回應了

近期在台灣各大觀光地點，日本旅客遭遇竊盜（扒手）案件頻傳。日台交流協會指出，夜市、九份、永康街以及台北中山站周邊地區均有相關報案。駐台單位提醒遊客，務必將包包拉鍊拉緊並置於身體前方，尤其在人潮擁擠的場所，最好以手壓住拉鍊部位，避免成為扒手下手的目標。

2025-08-11 09:41