聽新聞
0:00 / 0:00
日人遊台遭扒竊今年已14件 雙北老街、商圈、夜市、大眾運輸最多
日本台灣交流協會在官方網站示警，台灣多個觀光景點接連發生日本旅客遭扒竊，特別是在夜市等人潮密集區域，籲來台旅遊加強財物安全管理。刑事局統計，今年截至上月日籍人士在台遭竊14件，多發生在台北、新北市的老街、商圈、夜市及大眾運輸工具。
刑事局統計，今年截至上月日籍人士在台遭竊14件，遭竊物品含台幣、日幣現金及皮夾、信用卡、智慧型手機，雙北的市場、夜市發生案件占比最高，集中於5月，多在老街、商圈、夜市及大眾運輸工具，以北市士林夜市、永康街、捷運中山站及新北九份等地較易發生，犯嫌常以推擠、拉開背包拉鍊或割破外衣等方式竊取財物，機動性高，手法熟練。
刑事局表示，依旅客報案資料，過濾犯嫌資料比對，已掌握涉案外籍犯嫌1男3女；為遏止觀光景點扒竊案，轄區警方針對高風險區域強化防制與偵辦作為，包括加強巡邏提升見警率、設置多國語言防竊宣導立牌與小卡，並協調商家調整或增設監視器鏡頭，透過與移民署、航空警察局等合作，統合跨轄偵查資源，聚焦扒竊集團與慣竊案件。
刑事局指出，協同相關所轄警察單位，加強宣導來台旅客提高防竊意識，將貴重物品置於有拉鍊的前側口袋或防盜腰包，分散存放現金與證件，在人潮擁擠處避免邊走邊使用手機或翻找包包，隨時留意異常碰撞或推擠，發現財物遭竊，務必立即就近報案，以便警方迅速調查，提高破案機率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言