台中退休男賣地拿4619萬...遇到投資詐騙全入歹徒口袋 4人落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子已退休，去年間賣地獲得4000多萬的收入，但他因誤信臉書的投資詐騙廣告，去年10月至今年1月間，陸續投入4619萬元給詐騙集團，因發現對方遲遲未出金才知被騙，林男報警後，警方約出車手交易，逮捕涉案游姓男子等4人，其中游怕黑吃黑，還攜帶制式手槍到場，罪加一等，游等3人遭羈押，近日檢方偵結起訴。

林姓男子（65歲）已退休，因賣地獲得4000多萬元收入，林男為了確保晚年生活無虞，去年底時，誤信詐騙集團的投資廣告，分別在去年10月至今年1月間，陸續以面交、匯款方式，交付12次款項給歹徒，交付款項達4619萬1827元。

林男在今年初時，發現對方遲不出金，才發現被詐騙，隨即向第四警分局大墩所報案，警方成立專案小組後，在林男配合下，約出對方再度交易，先在南屯區田心北二巷，查獲自備行李箱裝錢的的李姓車手（24歲），現場查扣現金37萬2500元、手機、印章、存款憑據及工作證。

由於面交地點人煙稀少，警方在周邊布署時，發現3名男子神情可疑，行跡明顯異常，進一步上前盤查，發現邱姓（25歲）、簡姓（25歲）與游姓男子（30歲）等3人，手機不斷接獲疑似詐騙集團來電。

警方查出，邱等3人與李男都在同一群組，確認4人是詐騙集團共犯，其中游男還攜帶制式手槍、子彈到場，疑為詐騙集團高階車手，因擔心面交鉅款遭「黑吃黑」，所以隨身攜帶槍械確保交易順利，游見警方查緝，還把槍械、包包丟棄在路旁店家內。

全案警詢後依詐欺、洗錢、槍砲等罪，移送台中地檢署，檢方訊問後聲請羈押禁見李、簡、游等3人獲准，邱男命以8000元交保、限制住居，檢方近日偵結，依詐欺、槍砲等罪，起訴游等3人，邱男則因罪證不足獲不起訴。

第四警分局呼籲，詐騙集團手法不斷翻新，民眾在社群平台看到「保證獲利、穩賺不賠」的投資廣告，務必提高警覺，切勿輕信陌生人指示進行匯款或面交金錢，倘若發現可疑情事，應立即撥打165反詐騙專線或110報案，共同打擊詐騙犯罪。

台中市林姓男子賣地收入4000多萬元，全被歹徒以投資詐騙騙走，林男報案後，警方約出歹徒交易，查獲4人，查扣現金、槍彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
