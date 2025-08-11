臉丟大了！日人來台連遭竊 交流協會急提醒：雙北「4大危險區」特別多

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導

日台交流協會在官網點名，夜市、九份、永康街以及台北中山站周邊地區均有竊盜相關報案。圖／AI生成
近期在台灣各大觀光地點，日本旅客遭遇竊盜（扒手）案件頻傳。日台交流協會在官網指出夜市九份、永康街以及台北中山站周邊地區均有相關報案。駐台單位提醒遊客，務必將包包拉鍊拉緊並置於身體前方，尤其在人潮擁擠的場所，最好以手壓住拉鍊部位，避免成為扒手下手的目標。

日台交流協會表示，台灣觀光熱點人潮眾多，容易成為不法分子覬覦的地方。警方建議，旅客應避免將錢包或護照放置在外套或褲子的外側口袋中，並將貴重物品分散存放，例如不將錢包與護照放在同一處，不必要攜帶的現金或珠寶應存放於飯店保險箱。此外，旅遊期間務必提高警覺，時刻留意周遭情況。

若不幸遭遇竊盜，應立即前往就近的警察派出所報案，並提交被害報告。如遭竊物品中包含信用卡，應立刻聯繫發卡銀行辦理掛失及停用手續；若無法確定是遭竊還是遺失，也應向警方申請遺失物報告，以備日後查詢與保險理賠使用。

相關單位呼籲，發生案件後，若條件允許，建議同時向日本台灣交流協會通報被害情況，以利後續協助與資訊統計。旅客在享受台灣美食與風景的同時，也應隨時保持警惕，妥善保管個人物品，避免讓假期蒙上陰影。

相關新聞

近期在台灣各大觀光地點，日本旅客遭遇竊盜（扒手）案件頻傳。日台交流協會指出，夜市、九份、永康街以及台北中山站周邊地區均有相關報案。駐台單位提醒遊客，務必將包包拉鍊拉緊並置於身體前方，尤其在人潮擁擠的場所，最好以手壓住拉鍊部位，避免成為扒手下手的目標。

毒駕激增！警推唾液快篩交通執法 研究科技檢驗加入

毒駕案件飆升，警方取締無法當場檢測駕駛毒品濃度，須等採尿送驗，成為執法漏洞。警政署研擬參考國外將毒品唾液快篩用於交通執法...

台北車站附近驚見家暴！男當街施暴拖行妻子 民眾急攔阻蒐證報警

民眾目擊台北車站附近今天下午發生家暴案，1名男子當街拖行妻子，多名民眾勸阻蒐證並報警。警方表示，已通報北市家防中心協助女...

台南音樂會館作掩護 「極樂越南」毒趴夜夜笙歌逮107人

台南市警第五分局掌握線報，轄區1間音樂會館暗地裡舉辦「極樂越南」毒品轟趴，夜夜笙歌，今天凌晨突擊掃蕩，攻堅逮捕107人，...

駕艇闖淡水河被判刑 陸男受訪大談「偷渡過程」…移民署回應了

中國籍男子阮芳勇駕快艇偷渡抵台遭判刑8個月，刑滿移送移民署收容期限屆滿，依法作成收容替代處分。但阮男近日受訪暢談偷渡一事...

捉到了！苗栗縣道119甲線肇事逃逸毒品通緝男 警查獲到案

毒品案通緝邱姓男子8月8日在苗栗縣道119線公館鄉沿山道闖紅燈撞機車逃逸，昨天遭遇警方又跳下駁坎逃走，今天中午第三度在住...

