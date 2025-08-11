聽新聞
毒駕激增！警推唾液快篩交通執法 研究科技檢驗加入

聯合報／ 記者李奕昕洪子凱／台北報導

刑事局統計，毒駕案件急遽攀升，今年上半年升至三一一六件。圖／AI生成
毒駕案件飆升，警方取締無法當場檢測駕駛毒品濃度，須等採尿送驗，成為執法漏洞。警政署研擬參考國外將毒品唾液快篩用於交通執法，交通部已初步同意，正陳報內政部研議。

刑事局統計，前年依公共危險罪移送毒駕二六七件，去年增為一九九一件，今年上半年升至三一一六件，主因是公危罪修法、依托咪酯類「喪屍煙彈」氾濫及警方加強執法。但現行取締毒駕，無法當場檢測駕駛毒品濃度，須採尿液送驗，若未查獲毒品，駕駛不承認施用，只能放行。

聯合報六月報導毒駕問題，引起政府重視。刑事局蒐集十六個國家或地區做法，含大陸及香港、澳門，發現美國、澳洲、新加坡、港澳等國家或地區，將毒品唾液快篩試劑用於執法，若測出駕駛有毒品反應，依交通法規處罰，駕駛拒絕配合快篩，美國會聲請令狀強制採尿送驗，其餘比照毒品反應處罰；相關均用於「行政罰」，如舉發違規、移置保管車輛等，「刑事罰」仍依採尿送驗結果。

警政署上月陳報內政部研議，並函詢交通部，本月一日交通部函復，警方透過毒品唾液快篩試劑檢測出駕駛有吸食毒品，適用道交條例第卅五條處罰依據。警政署研擬建議交通部，修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，參照酒精測試儀器檢測相關規定，增加毒品唾液快篩試劑檢測。

目前刑事局研究國外試劑，可用於海洛因、安非他命、大麻、Ｋ他命等傳統毒品，但依托咪酯類是新興毒品，國內外均無試劑，仍待研發。

北市刑大表示，已與台大「毒品唾液快篩檢驗計畫」研究團隊合作，結合ＡＩ演算法、生物辨識技術等，將科技檢驗導入緝毒領域。目前員警臨檢盤查若發現疑似毒品，仍使用各類毒品初驗試劑辨識，呈現陽性反應即依違反毒品危害防制條例偵辦，採集尿液檢驗。

