台北車站附近驚見家暴！男當街施暴拖行妻子 民眾急攔阻蒐證報警

中央社／ 台北10日電

民眾目擊台北車站附近今天下午發生家暴案，1名男子當街拖行妻子，多名民眾勸阻蒐證並報警。警方表示，已通報北市家防中心協助女子聲請保護令，並依社維法究辦涉案男子。

有民眾傍晚在社群平台Threads發文表示，今天下午3時許在北車附近公車站目睹家暴案，稱1名男子持雨傘施暴、吼叫，並沿路拖行妻子，數名路人見狀勸導都沒用，除協助錄影蒐證，也趕忙報警。

轄區警方晚間表示，下午3時許獲報北車公車站牌附近疑有家暴案，立即派員到場處理。

經調查了解，本案夫妻疑因稍早工作發生糾紛，男子心生不滿而沿路拖行妻子；警方到場立即將雙方區隔，後續也通報北市家防中心協助女子申請安置作業及保護令，並製作脆弱家庭通報。

由於雙方均暫不提出刑事告訴，警方表示，針對男子家暴行為部分，將依違反社會秩序維護法第87條「加暴行於人者」規定追究責任，依規定可處新台幣1萬8000元以下罰鍰。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

民眾目擊台北車站附近今天下午發生家暴案，1名男子當街拖行妻子，多名民眾勸阻蒐證並報警。示意圖／AI生成
民眾目擊台北車站附近今天下午發生家暴案，1名男子當街拖行妻子，多名民眾勸阻蒐證並報警。示意圖／AI生成

家暴 妻子 Threads 保護令 台北車站

相關新聞

毒駕激增！警推唾液快篩交通執法 研究科技檢驗加入

毒駕案件飆升，警方取締無法當場檢測駕駛毒品濃度，須等採尿送驗，成為執法漏洞。警政署研擬參考國外將毒品唾液快篩用於交通執法...

台北車站附近驚見家暴！男當街施暴拖行妻子 民眾急攔阻蒐證報警

民眾目擊台北車站附近今天下午發生家暴案，1名男子當街拖行妻子，多名民眾勸阻蒐證並報警。警方表示，已通報北市家防中心協助女...

台南音樂會館作掩護 「極樂越南」毒趴夜夜笙歌逮107人

台南市警第五分局掌握線報，轄區1間音樂會館暗地裡舉辦「極樂越南」毒品轟趴，夜夜笙歌，今天凌晨突擊掃蕩，攻堅逮捕107人，...

駕艇闖淡水河被判刑 陸男受訪大談「偷渡過程」…移民署回應了

中國籍男子阮芳勇駕快艇偷渡抵台遭判刑8個月，刑滿移送移民署收容期限屆滿，依法作成收容替代處分。但阮男近日受訪暢談偷渡一事...

捉到了！苗栗縣道119甲線肇事逃逸毒品通緝男 警查獲到案

毒品案通緝邱姓男子8月8日在苗栗縣道119線公館鄉沿山道闖紅燈撞機車逃逸，昨天遭遇警方又跳下駁坎逃走，今天中午第三度在住...

喪屍煙彈氾濫成毒駕暴增主因 醫示警：吸一次恐花半年恢復

北市毒駕案件數逐年攀升，與近年來新興毒品「喪屍煙彈」普及氾濫也成為主要原因之一，議員呼籲除了取締外，更應與教育並行。醫師...

