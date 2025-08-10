台南音樂會館作掩護 「極樂越南」毒趴夜夜笙歌逮107人

台南市警第五分局掌握線報，轄區1間音樂會館暗地裡舉辦「極樂越南」毒品轟趴，夜夜笙歌，今天凌晨突擊掃蕩，攻堅逮捕107人，查獲毒品咖啡包等毒品；帶回的人幾乎都越南籍男女移工，塞爆分局禮堂，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

第五分局在今年6月中旬接獲情資，北區有台南市65歲周姓男子假藉音樂會館名義，實際從事「極樂越南」毒趴，並將會館改裝為舞池及多間包廂，專供越南籍移工進入消費、舉辦毒品轟趴；為規避警察機關查緝，平時門禁森嚴，幾乎不對陌生人開放，夜夜歡樂通宵。

警方經多日監控，確定該音樂會館內有頻繁的毒品交易與聚會活動，與移民署台南專勤隊、高雄市刑大、湖內警分局組成跨單位專案小組，報請台南地檢署檢察官陳琨智指揮偵辦。

專案小組見時機成熟，今天凌晨0時許會同台南市保大特勤人員，持拘票及搜索票雷霆出擊強勢攻堅，拘捕周姓主嫌，另查獲越南籍25歲段姓男子，總計帶回涉案人員共107人，包含越南籍失聯移工11人。

警方在舞池、櫃台包廂等處，起出混合型毒品咖啡包223包（900.7公克）、第三級毒品K他命85包（36.19公克）、k菸8支、監視器主機、鏡頭及贓款38萬500元。

警方表示，全案依毒品危害防制條例罪嫌送辦，將持續向上溯源，追查毒品來源，積極打擊毒品犯罪；呼籲外籍移工千萬不要以身試毒，否則辛苦來台工作不僅無法造福家人，更是觸犯法網，須擔負刑責且遭強制驅逐出國，對身體健康更是禍害無窮。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885