駕艇闖淡水河被判刑 陸男受訪大談「偷渡過程」…移民署回應了

中國籍男子阮芳勇駕快艇偷渡抵台遭判刑8個月，刑滿移送移民署收容期限屆滿，依法作成收容替代處分。但阮男近日受訪暢談偷渡一事惹議，移民署今天說，依規範處理遣返事宜。

判決指出，阮芳勇於民國113年6月8日上午某時，在中國福建省寧德市三都港購買船身為玻璃缸船體的快艇1艘，再於同日下午10時許，自寧德市三都港港區駕駛快艇出港，於隔日上午10時19分抵達淡水區淡水老街渡船頭C碼頭，並表明自己偷渡來台。

阮芳勇隨後遭海洋委員會海巡署送辦，由內政部移民署收容。案經士林地檢署起訴，士林地方法院審理，考量阮男行為符合自首要件，依刑法規定減輕其刑，判處阮男有期徒刑8月；台灣高等法院今年1月駁回阮男上訴，全案定讞。

由於阮芳勇近來接受網路媒體訪問，除談及其過往在中國解放軍服役執勤狀況，也聊到這次偷渡來台的過程。引發外界熱議。

對此，移民署今天回應表示，依據台灣地區與大陸地區人民關係條例第18條及第18條之1等規定，大陸地區人民未經許可入境者，移民署得逕行強制出境，並予以收容。

移民署說，本案阮芳勇因違反入出國及移民法遭判刑8月定讞，於今年2月刑滿後移送移民署收容；但考量其收容期限屆滿，所以依法作成收容替代處分，由專勤隊定期掌握其在台生活情形，後續將循既有規範及機制，持續處理其遣返事宜。

同時，依入出國及移民法第38條之1規定，收容替代處分期間，外來人口需遵守處分內容，包括定期向移民署報到或接受訪視等管控措施。