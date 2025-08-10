捉到了！苗栗縣道119甲線肇事逃逸毒品通緝男 警查獲到案
毒品案通緝邱姓男子8月8日在苗栗縣道119線公館鄉沿山道闖紅燈撞機車逃逸，昨天遭遇警方又跳下駁坎逃走，今天中午第三度在住家附近被逮捕，苗栗警分局依肇事逃逸、公共危險的罪嫌一步處理。
49歲邱男8日下午3點多子駕駛休旅車在沿山道闖紅燈左轉，苗栗分局警車巡邏發現後方尾隨，邱男駕休旅車在119線、東西橋路口，再次闖紅燈撞飛行駛中的機車，41歲男騎士送醫，傷重延至昨天不治，邱肇事後逃逸。
警方8日圍捕，不見邱的蹤影，昨天下午在邱在公館鄉南河村住家附近現蹤，邱逃下約5層樓駁坎，警方發動搜捕，再度無功而返，警方今天中午再度在邱住家附近遭遇，當場壓制邱，邱走路一跛一跛受傷，全案進一步處理中。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
