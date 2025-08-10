快訊

關島外海5.9極淺層地震！ 深度僅10公里

彰化雙屍案 女童母悲憤：解剖後女兒舌頭和咽喉不見 彰檢說明了　

世運會／7戰皆直落二奪金！中華隊寫女子拔河6連霸

捉到了！苗栗縣道119甲線肇事逃逸毒品通緝男 警查獲到案

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

毒品案通緝邱姓男子8月8日在苗栗縣道119線公館鄉沿山道闖紅燈撞機車逃逸，昨天遭遇警方又跳下駁坎逃走，今天中午第三度在住家附近被逮捕，苗栗警分局依肇事逃逸、公共危險的罪嫌一步處理。

49歲邱男8日下午3點多子駕駛休旅車在沿山道闖紅燈左轉，苗栗分局警車巡邏發現後方尾隨，邱男駕休旅車在119線、東西橋路口，再次闖紅燈撞飛行駛中的機車，41歲男騎士送醫，傷重延至昨天不治，邱肇事後逃逸。

警方8日圍捕，不見邱的蹤影，昨天下午在邱在公館鄉南河村住家附近現蹤，邱逃下約5層樓駁坎，警方發動搜捕，再度無功而返，警方今天中午再度在邱住家附近遭遇，當場壓制邱，邱走路一跛一跛受傷，全案進一步處理中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品案通緝邱姓男子8月8日在苗栗縣公館鄉沿山道闖紅燈撞機車逃逸，今天中午在住家附近被逮捕，苗栗警分局依肇事逃逸、公共危險的罪嫌一步處理。圖／民眾提供
毒品案通緝邱姓男子8月8日在苗栗縣公館鄉沿山道闖紅燈撞機車逃逸，今天中午在住家附近被逮捕，苗栗警分局依肇事逃逸、公共危險的罪嫌一步處理。圖／民眾提供
毒品案通緝邱姓男子8月8日在苗栗縣公館鄉沿山道闖紅燈撞機車逃逸，今天中午在住家附近被逮捕，苗栗警分局依肇事逃逸、公共危險的罪嫌一步處理。圖／民眾提供
毒品案通緝邱姓男子8月8日在苗栗縣公館鄉沿山道闖紅燈撞機車逃逸，今天中午在住家附近被逮捕，苗栗警分局依肇事逃逸、公共危險的罪嫌一步處理。圖／民眾提供

撞飛 闖紅燈 休旅車

延伸閱讀

比疫前暴增數百倍！北市毒駕今年已逾400件 刑大曝這毒品成主因

影／三重警匪追逐抄捷徑攔下權利車 無照男車上還被搜出毒品

高雄男深夜逆向撞路旁13輛機車 警查獲毒品送辦

苗栗8月起推出「環保夜市」限時優惠 逛三大夜市自備餐具可折現5元

相關新聞

比疫前暴增數百倍！北市毒駕今年已逾400件 刑大曝這毒品成主因

大安區日前發生一起車禍造成6車損毀、2人受傷，疑「毒駕」釀禍。而毒駕案件急遽上升，今年截至6月已逾400件暴增數百倍。議...

喪屍煙彈氾濫成毒駕暴增主因 醫示警：吸一次恐花半年恢復

北市毒駕案件數逐年攀升，與近年來新興毒品「喪屍煙彈」普及氾濫也成為主要原因之一，議員呼籲除了取締外，更應與教育並行。醫師...

桃園八德深夜全警車 男拒檢衝撞逃逸車上查獲K毒還酒駕

桃園市29歲陳姓男子昨晚9時許開車行經八德區和平路，遇到警方在前面道路臨檢竟拒檢衝撞逃逸，警方出動大批警力追捕，於20分...

「平時很乖巧」17歲犯嫌搶台東銀樓被逮 前東家懷疑他受指使

台東市昨晚間發生銀樓搶案，嫌犯搶劫價值54萬元的金項鍊後脫逃，警方獲報成立專案小組，鎖定嫌犯動向，今天上午10點多在市區...

影／三重警匪追逐抄捷徑攔下權利車 無照男車上還被搜出毒品

新北市三重區昨天有1輛BMW懸掛賓士的車牌被巡邏員警發現，立即加速飆車逃逸，最後警方抄捷徑將車攔下，查出46歲何姓男子不...

整排摩托車全倒！男半夜駕車逆向暴衝畫面曝 意外讓警多了這績效

王姓男子今天凌晨2時29分駕車行經高市新莊一路，突然逆向行駛，像打保齡球般的刷倒停放路邊的13輛機車，讓車主傻眼；警方到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。