快訊

連2震！花蓮發生規模5.2地震 7分鐘後再有規模4.2地震

關島外海5.9極淺層地震！ 深度僅10公里

彰化雙屍案 女童母悲憤：解剖後女兒舌頭和咽喉不見 彰檢說明了　

聽新聞
0:00 / 0:00

喪屍煙彈氾濫成毒駕暴增主因 醫示警：吸一次恐花半年恢復

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

北市毒駕案件數逐年攀升，與近年來新興毒品喪屍煙彈」普及氾濫也成為主要原因之一，議員呼籲除了取締外，更應與教育並行。醫師也提醒，成癮性藥物恐讓身經系統更加敏感，吸食一次就會對身體產生巨大影響，導致內分泌混亂，需耗費3個月到半年前恢復期。

聯合醫院中興院區家醫科醫師姜冠宇指出，不管是「喪屍煙彈」還是其他毒品或成癮性藥物，只要吸食一次就有可能造成整個身體系統功能衰退，若沒有持續吸食，甚至讓人感覺魂不守舍，即便僅僅吸食一次也可能導致三個月到半年恢復期。

姜冠宇說，神經是一種高度運作的組織，對藥物反應非常敏感，吸食沈隱性藥物後，恐導致身體誤以為需要這種藥物來維持功能，導致內分泌大亂，不吸食就會出現「戒斷」反應，讓吸食者一段時間處於「失能」狀態，原本工作表現水準、社交、生活水準都會大幅下降。

議員曾獻瑩認為，市府應將毒駕防制列為交通安全治理的核心工作，從法規、科技到教育三管齊下，落實「執法與教育並行」，正視青少年面對新興毒品的風險認知落差，加強校園反毒識別宣導，建立青少年防護網。

教育局表示，透過多元課程和專題講座，將藥物濫用防制教育融入學生的學習，並與民間團體合作舉辦校園巡迴宣導讓學生透過毒品模型和氣味模擬器等體驗式教材，了解新興毒品樣態與危害，強化辨識能力與防範意識，去年度已辦理超過300場校園巡迴宣導，並將反毒概念從學校延伸至家庭，舉辦逾178場教師與家長研習，並利用家長日、學校日等機會舉辦逾200場親師座談，確保反毒訊息能普及至每位青少年。

市府毒品防制中心也說，待吸食者司法處遇結束後，也會啟動個案追蹤輔導程序，若裁處為緩起訴、觀察勒戒、戒治或服刑，均會在司法處遇後，由毒防中心接續提供藥癮個案管理與輔導服務，依需求轉介至戒癮醫療、中途之家、社會救助、法律服務、就學服務、保護安置、危機處理、職業訓練及就業服務等多元資源，協助個案復歸社會、減少再犯風險。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

大安區日前發生一起車禍造成6車損毀、2人受傷，疑「毒駕」釀禍，議員指出，除與法條修定外，也與新興毒品「喪屍煙彈」普及化有關。記者廖炳棋／翻攝
大安區日前發生一起車禍造成6車損毀、2人受傷，疑「毒駕」釀禍，議員指出，除與法條修定外，也與新興毒品「喪屍煙彈」普及化有關。記者廖炳棋／翻攝

新興毒品 喪屍煙彈

延伸閱讀

比疫前暴增數百倍！北市毒駕今年已逾400件 刑大曝這毒品成主因

影／男子肇事追撞汽機車後送醫 明知警方在場還在廁所用毒被逮

川普要台積電入股英特爾？ 他急喊「不能讓」：20%就吃下去吧

台南安平街頭晚間「喪屍」倒臥馬路中？員警關切她竟當場拿出煙彈吸食

相關新聞

比疫前暴增數百倍！北市毒駕今年已逾400件 刑大曝這毒品成主因

大安區日前發生一起車禍造成6車損毀、2人受傷，疑「毒駕」釀禍。而毒駕案件急遽上升，今年截至6月已逾400件暴增數百倍。議...

喪屍煙彈氾濫成毒駕暴增主因 醫示警：吸一次恐花半年恢復

北市毒駕案件數逐年攀升，與近年來新興毒品「喪屍煙彈」普及氾濫也成為主要原因之一，議員呼籲除了取締外，更應與教育並行。醫師...

桃園八德深夜全警車 男拒檢衝撞逃逸車上查獲K毒還酒駕

桃園市29歲陳姓男子昨晚9時許開車行經八德區和平路，遇到警方在前面道路臨檢竟拒檢衝撞逃逸，警方出動大批警力追捕，於20分...

「平時很乖巧」17歲犯嫌搶台東銀樓被逮 前東家懷疑他受指使

台東市昨晚間發生銀樓搶案，嫌犯搶劫價值54萬元的金項鍊後脫逃，警方獲報成立專案小組，鎖定嫌犯動向，今天上午10點多在市區...

影／三重警匪追逐抄捷徑攔下權利車 無照男車上還被搜出毒品

新北市三重區昨天有1輛BMW懸掛賓士的車牌被巡邏員警發現，立即加速飆車逃逸，最後警方抄捷徑將車攔下，查出46歲何姓男子不...

整排摩托車全倒！男半夜駕車逆向暴衝畫面曝 意外讓警多了這績效

王姓男子今天凌晨2時29分駕車行經高市新莊一路，突然逆向行駛，像打保齡球般的刷倒停放路邊的13輛機車，讓車主傻眼；警方到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。