北市警民聯手追緝失聯移工 查獲2男依法送辦
北市警方近日在萬華區攔查1輛可疑車輛時，後座3男突棄車逃逸，員警隨即分頭追捕，熱心機車騎士陳男和徐男見狀助警卻撞傷，最後查獲2名越南籍男子逾期居留，1人逃逸追查中。
台北市警察局保安警察大隊今天發布新聞稿表示，第二中隊員警於7日上午10時在萬華區和平西路執行巡邏路檢勤務，期間發現有輛可疑車輛，予以攔停盤查，但後座3名男子見警突棄車逃逸。
警方當場先控制前座2名越南籍女子後，隨即分頭展開強勢追捕，期間機車騎士陳男和徐男見狀熱心加入圍捕行列，主動載警方進行追緝。
但一路追逐至某巷內時，陳男和徐男的機車不慎擦撞，造成徐男摔倒受傷，同車的中隊長吳文城也摔倒，但他仍負傷逮捕1男，為失聯的越南籍男移工。
經後續調查了解，警方當天共攔查5名越南籍人士，其中2女持合法證件，落網的2名30多歲越南籍男子分別逾期居留500多天和60天，詢後移交內政部移民署處理，尚有1名越南籍男子逃逸中，警方持續積極追查。
另外，受傷的熱心民眾徐男經送醫診療後，並無生命危險。
保大表示，警方特別感謝熱心民眾見義勇為，挺身協助圍捕非法移工，充分展現警民合作力量與社會正面價值，已主動派員慰問受傷民眾與表揚義行善舉。
