比疫前暴增數百倍！北市毒駕今年已逾400件 刑大曝這毒品成主因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

大安區日前發生一起車禍造成6車損毀、2人受傷，疑「毒駕」釀禍。而毒駕案件急遽上升，今年截至6月已逾400件暴增數百倍。議員指出，除與法條修定外，也與新興毒品「喪屍煙彈」普及化有關，但該毒品代謝快恐讓嫌疑人有僥倖之嫌，呼籲應導入唾液快篩技術，縮短時間與人力負擔。

刑大表示，現已與台大「毒品唾液快篩檢驗計畫」研究團隊合作，進行毒品唾液快篩檢驗計畫初步實地測試，以結合AI演算法、生物辨識技術等方法，將科技檢驗導入緝毒領域，提供打擊毒品濫用與查緝毒駕行為的新科技工具。

根據統計，毒駕案件自疫情後急遽攀升，過去每年僅3至5件，2023年上升至32件，去年更暴增至349件，成長近11倍，今年截至6月更已飆升到431件，短短數年間暴增數百倍，顯見毒駕已不再是零星個案，更是威脅交通安全的重大隱患。

議員曾獻瑩指出，毒駕案件數暴增原因，除「刑法」認定標準放寬外，新興毒品「喪屍煙彈」大量流通更成主因，違法業者以填充菸油、電子煙外型偽裝販售並稀釋加工壓低成本大量批發，達到隨身攜帶便利性，但內含主成分「依托咪酯」會導致不定時的肌肉痙攣、認知障礙、嚴重干擾判斷力與操作能力，極易釀成事故。

曾獻瑩說，「喪屍煙彈」藥效代謝快、現場難以即時檢出，造成執法斷點及吸食者僥倖心態，但目前毒駕取締仍以尿液檢驗為主，須帶回警局採樣、送驗，常需數日才能出具報告，不僅延誤處置，也耗費警力，呼籲市府加速導入唾液快篩技術，具備非侵入、快速反應等特性，現場5至10分鐘內即時判讀結果，可大幅提升執法效率，降低偽造與誤差風險。

北市刑大表示，現行執行臨檢盤查發現疑毒品證物，員警能使用各類毒品初驗試劑進行毒品初步辨識，車輛駕駛人、乘客疑有毒品氣味、外觀舉止異常或目視可即發現毒品等客觀事實，即可盤查倘快篩試劑呈現陽性反應，即依違反「毒品危害防制條例」偵辦，後續採集尿液檢驗，若報告含有毒品成分數值，即屬毒駕行為，依刑法公共危險罪送地檢署，並舉發吊扣駕照。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

根據統計，毒駕案件自疫情後急遽攀升，過去每年僅3至5件，今年截至6月已飆升到431件，短短數年間暴增數百倍，顯見毒駕已不再是零星個案，更是威脅交通安全的重大隱患。圖／AI生成
根據統計，毒駕案件自疫情後急遽攀升,過去每年僅3至5件,今年截至6月已飆升到431件,短短數年間暴增數百倍,顯見毒駕已不再是零星個案,更是威脅交通安全的重大隱患。圖／AI生成
大安區日前發生一起車禍造成6車損毀、2人受傷，疑「毒駕」釀禍，議員指出，除與法條修定外，也與新興毒品「喪屍煙彈」普及化有關。記者廖炳棋／翻攝
大安區日前發生一起車禍造成6車損毀、2人受傷,疑「毒駕」釀禍,議員指出,除與法條修定外,也與新興毒品「喪屍煙彈」普及化有關。記者廖炳棋／翻攝

毒駕 新興毒品 唾液快篩

