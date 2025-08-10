快訊

桃園八德深夜全警車 男拒檢衝撞逃逸車上查獲K毒還酒駕

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市29歲陳姓男子昨晚9時許開車行經八德區和平路，遇到警方在前面道路臨檢竟拒檢衝撞逃逸，警方出動大批警力追捕，於20分鐘內火速逮到陳男，經酒測發現陳男酒測值超標，隨後在車上查獲毒品K他命，全案依法送辦。

桃園市八德區昨晚傳出有大量警車停在街頭，引發民眾議論紛紛，表示「這個時間，不知道發生什麼事，八德大街小巷都是警車」。對此八德分局指出，警方昨晚9時50分在八德區和平路276巷口執行臨檢勤務，一輛小客車行經路檢點突拒檢衝撞逃逸，險些撞上執勤員警，警方立即通報線上警網攔截圍捕。

經警力聯合查緝，於晚間10時16分在介壽路二段396號將29歲陳男逮捕；陳男經警方酒測值達0.21mg/l，現場並查獲毒品K他命2包及K盤一個，全案訊後將依妨害公務、毒品及公共危險等罪移送桃園地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園29歲陳男昨晚於八德區和平路拒檢衝撞逃逸，警方逮捕陳男發現其酒駕並查獲毒品K他命。記者周嘉茹／翻攝
