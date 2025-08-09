影／三重警匪追逐抄捷徑攔下權利車 無照男車上還被搜出毒品

新北市三重區昨天有1輛BMW懸掛賓士的車牌被巡邏員警發現，立即加速飆車逃逸，最後警方抄捷徑將車攔下，查出46歲何姓男子不僅無照駕駛，車上還被搜出毒品，且這輛權利車已被車主提告侵占。

警方昨天下午2時許在水漾路一段發現可疑轎車，經查牌照登記廠牌是賓士，卻掛在BMW上，巡邏車一靠近就馬上加速逃逸且連續闖紅燈。後來該車右轉捷運路直行到重新路口突然再右轉往新莊方向，員警立刻抄捷徑利用右轉專用道搶先衝到重新橋頭擋下BMW。

何姓駕駛與45歲女性乘客被喝令下車受檢，結果查出何男沒有駕照、車上被搜出4個安非他命殘渣袋、2組吸食器等證物。原來這輛車是何男購買的權利車，因為沒有車牌，車行便提供另2面原本是賓士車的牌照讓他懸掛，且BMW原車主已提告侵占。

何男逃逸時涉嫌危險駕駛，警詢後被依侵占、公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署，檢察官訊後裁定交保候傳。警方且依交通違規開罰包括無照駕駛、使用他車牌照、闖紅燈2次、紅燈右轉2次、轉彎車不讓直行車先行1次、未打方向燈1次、跨越雙黃線1次共開9張罰單，最高可處8萬1600元罰鍰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885