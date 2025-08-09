快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區昨天有1輛BMW懸掛賓士的車牌被巡邏員警發現，立即加速飆車逃逸，最後警方抄捷徑將車攔下，查出46歲何姓男子不僅無照駕駛，車上還被搜出毒品，且這輛權利車已被車主提告侵占

警方昨天下午2時許在水漾路一段發現可疑轎車，經查牌照登記廠牌是賓士，卻掛在BMW上，巡邏車一靠近就馬上加速逃逸且連續闖紅燈。後來該車右轉捷運路直行到重新路口突然再右轉往新莊方向，員警立刻抄捷徑利用右轉專用道搶先衝到重新橋頭擋下BMW。

何姓駕駛與45歲女性乘客被喝令下車受檢，結果查出何男沒有駕照、車上被搜出4個安非他命殘渣袋、2組吸食器等證物。原來這輛車是何男購買的權利車，因為沒有車牌，車行便提供另2面原本是賓士車的牌照讓他懸掛，且BMW原車主已提告侵占。

何男逃逸時涉嫌危險駕駛，警詢後被依侵占、公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署，檢察官訊後裁定交保候傳。警方且依交通違規開罰包括無照駕駛、使用他車牌照、闖紅燈2次、紅燈右轉2次、轉彎車不讓直行車先行1次、未打方向燈1次、跨越雙黃線1次共開9張罰單，最高可處8萬1600元罰鍰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市三重區昨天有1輛BMW懸掛賓士的車牌被巡邏員警發現，立即加速飆車逃逸，最後警方抄捷徑將車攔下，查出46歲何姓男子不僅無照駕駛，車上還被搜出毒品，且這輛權利車已被車主提告侵占。記者林昭彰／翻攝
相關新聞

獨／遭老闆囚禁五星飯店持「私密照」威脅不准跑 北市警3小時救出

李姓男子日前參與員工旅遊，入住台北市某五星級飯店遭老闆張姓女子等4人軟禁在房內限制人身自由，不僅慘遭丟椅子攻擊，自己手機還被翻拍私密照威脅「不准跑」。警方獲報火速至飯店查訪，3小時內救出被押了近一天的李男，上銬逮捕張女等4人，在屋內查扣安非他命等毒品，警詢後依妨害自由等罪嫌送辦。

影／三重警匪追逐抄捷徑攔下權利車 無照男車上還被搜出毒品

新北市三重區昨天有1輛BMW懸掛賓士的車牌被巡邏員警發現，立即加速飆車逃逸，最後警方抄捷徑將車攔下，查出46歲何姓男子不...

整排摩托車全倒！男半夜駕車逆向暴衝畫面曝 意外讓警多了這績效

王姓男子今天凌晨2時29分駕車行經高市新莊一路，突然逆向行駛，像打保齡球般的刷倒停放路邊的13輛機車，讓車主傻眼；警方到...

影／男子肇事追撞汽機車後送醫 明知警方在場還在廁所用毒被逮

台北市大安區本月6日發生一輛自小客車在和平東路3段失控追撞6輛汽車及1輛機車交通事故案件，27歲陳姓駕駛因為受傷胸口疼痛...

毒品入侵校園多嚴重？蔣萬安親曝超驚人數據 直呼「令人擔憂」

新興毒品偽裝手法日新月異，像是外觀與一般零食無異的「毒品糖果」，連成人都難以分辨。台北市立聯合醫院今辦反毒闖關活動，市長...

他才踏出地檢署又被查獲藏毒 法官這原因認定同一案後案免訴

台南張姓男子去年10月涉竊盜案被警方查獲，當時身上藏有2包毒品，上完廁所不慎掉落1包，涉施用毒品也被移送，經檢方偵訊後才...

