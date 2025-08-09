整排摩托車全倒！男半夜駕車逆向暴衝畫面曝 意外讓警多了這績效

王姓男子今天凌晨2時29分駕車行經高市新莊一路，突然逆向行駛，像打保齡球般的刷倒停放路邊的13輛機車，讓車主傻眼；警方到場處理，發現王無酒駕行為，但意外在車中起獲一粒眠和2包毒咖啡包，當場將王上銬逮捕。

左營警分局指出，王姓男子（43歲）今天凌晨2時29分駕車沿新莊一路行駛時，突然逆向往前衝，連續刷倒停放路邊的機車群後才停下，事故現場被撞的機車東倒西歪，有些機車車身零件掉落、後照鏡毀損，所幸當下無人受傷。

警方獲報到場處理，清點共有13輛機車挨撞，有些車主聞聲下樓查看，發現愛車被撞傻眼，王男的轎車車頭毀損，警方對王男施以酒測，無酒駕行為。

警方對王男座車實施附帶搜索，意外在車內查獲疑似一粒眠、安非他命及咖啡包2包等毒品，當場將王男上銬逮捕，警詢後，依公共危險及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

