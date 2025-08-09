獨／遭老闆囚禁五星飯店持「私密照」威脅不准跑 北市警3小時救出

李姓男子日前參與員工旅遊，入住台北市某五星級飯店遭老闆張姓女子等4人軟禁在房內限制人身自由，不僅慘遭丟椅子攻擊，自己手機還被翻拍私密照威脅「不准跑」。警方獲報火速至飯店查訪，3小時內救出被押了近一天的李男，上銬逮捕張女等4人，在屋內查扣安非他命等毒品，警詢後依妨害自由等罪嫌送辦。

北市警方7月27日早上11點多獲報，李男友人稱27歲李男跟老闆32歲張女一起員工旅遊，但手機定位在台北市某五星級飯店消失，事後也聯繫不上，由於曾一起和老闆張女工作，又李男家屬收到「異常報平安」的訊息，懷疑可能遇上危險報警。

警方當天下午3點多至飯店了解，同步調閱監視器畫面釐清，發現李男26日下午3點多跟張女一起入住雙人房，儘管看不出來被拐入飯店，但發現2人之後都沒有再步出飯店，為確保狀況敲門查訪。

張女聞訊後開門，員警入屋拉開分別詢問，李男供稱遭限制自由，手機被搶走，自己留存的私密照還被翻拍威脅「不准跑」，警方一併清查屋內，發現有安非他命及愷他命等毒品，而屋內除了張女、李男，還有33歲魏姓男子、38歲游姓女子、35歲宋姓女子。

警方懷疑一夥人在房內吸毒助興，依現行犯逮捕張女等4人，警詢後依妨害自由、傷害、強盜及毒品等罪移送台北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885