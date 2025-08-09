影／男子肇事追撞汽機車後送醫 明知警方在場還在廁所用毒被逮

台北市大安區本月6日發生一輛自小客車在和平東路3段失控追撞6輛汽車及1輛機車交通事故案件，27歲陳姓駕駛因為受傷胸口疼痛，警方送他就醫，他在醫院廁所趁機丟棄喪屍煙彈，丟棄前疑似覺得可惜還吸了一口，走出廁所後，被警方發現他神情恍惚，失神跌跤，警方起疑先在廁所內找到喪屍煙彈，又在他肇事車輛中，找到90包毒品咖啡包及其他毒品。

6日下午1時許，自稱在餐廳擔任廚師的陳姓男子，駕駛休旅車要到台北市信義區找親戚，他行經台北市大安區和平東路時，沒有注意車前狀況與煞車，先是撞擊由65歲許姓男子駕駛並停等紅燈車輛後車尾，又失控撞擊隔壁車道的機車，再推撞前方停等紅燈數輛汽車肇事。

轄區警方到場後，50歲機車騎士全身骨折緊急送醫救治，肇事的陳姓駕駛，也表示胸口疼痛，警方先將兩人送醫。

警方送醫過程中，先發現陳姓男子神情恍惚，確定身分時發現他無照駕駛，到達醫院就醫後，陳男表示自己要上廁所，警方陪他到廁所門口，不料他走出廁所後，不但眼神渙散腳步不穩，身上又散發濃厚毒品氣味，走沒幾步還在警方面前好像喝醉般地摔了一跤。

警方立即起疑，問他在廁所內是否吸毒，陳男雖然否認，但警方仍請醫院清潔人員到廁所內檢查，最後在垃圾桶內發現被拆解的喪屍煙彈。

警方稍晚等他出院後，又在他駕駛休旅車中，發現疑似「喪屍煙彈」的電子煙油1瓶、第二級毒品咖啡包90包及13顆第三級毒品FM2，警方將陳嫌連同車上查獲疑似毒品證物一併帶返派出所深入調查，初驗結果顯示，查扣煙油及咖啡包呈現毒品陽性反應，警方懷疑陳嫌疑涉毒駕，採集尿液及扣案毒品證物一併送驗。

陳嫌坦承吸食喪屍煙彈，車上毒品則辯稱全是自用，被陳嫌追撞的機車騎士身上多處骨折，如今仍住在加護病房；警方詢後將陳嫌依公共危險、重傷害及毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並追查車上毒品來源，檢方訊問後，向法院聲請羈押陳男獲准。

