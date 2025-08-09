桃警實習生首度參與查緝 逮獲母子通緝犯
昨(8)日晚間20時30分許，桃園警分局景福派出所副所長黃福源帶領警員李承翰及警專實習生吳怡葶，前往廣文街某旅館進行查訪，發現一名67歲李姓女房客因涉嫌詐欺案件正被通緝中。警方敲門後，應門者是她30歲的兒子李男，同樣因涉嫌毒品案件遭發布通緝。
桃園分局表示，查緝過程中，實習生吳怡葶在學長的指導下，積極配合進行身分核對及警戒工作，態度認真專注，獲得現場學長的肯定與稱讚。吳怡葶表示，這是她實習以來首次協助查獲通緝犯，深感印象深刻，也會將學長的教導運用到未來的警務工作中。
此次成功查獲兩名通緝犯，展現了警專實習生與資深員警的團隊合作精神，也反映出警方對打擊犯罪的決心與效率，為維護社會治安貢獻一份力量。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃警實習生首度參與查緝 逮獲母子通緝犯
