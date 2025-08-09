聽新聞
影／爸爸節搶走台東銀樓54萬金項鍊！17歲嫌犯被捕
台東市昨晚間發生銀樓搶案，嫌犯搶劫價值54萬的金項鍊後脫逃，警方成立專案小組，鎖定嫌犯動向，今天上午10點多在市區志航路住家，逮捕還在呼呼大睡的17歲未成年陳姓嫌犯，目前正蒐證取贓中。
專案小組表示，陳嫌連續4天在市區6家銀樓探勘，昨天晚間隨機搶了中華路一家，只有老闆娘在顧店的銀樓，用辣椒水噴眼搶走4條金項鍊，店家報警後，隨即成立專案小組，並調閱監視器畫面，鎖定嫌犯騎乘的腳踏車動向追人。
警方陳嫌得手後將身上衣物及騎乘的腳踏車丟棄在一條產業道路的邊坡中，至於金項鍊目前尚未尋獲。
據了解，陳姓未成年犯嫌為中輟生，鄰居表示他犯案前，就曾向友人透露要行搶，然後再去高雄行騙。至於為何要行搶及是否有共犯，全案目前警方正追查贓物和犯案動機。
