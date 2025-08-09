毒品入侵校園多嚴重？蔣萬安親曝超驚人數據 直呼「令人擔憂」

新興毒品偽裝手法日新月異，像是外觀與一般零食無異的「毒品糖果」，連成人都難以分辨。台北市立聯合醫院今辦反毒闖關活動，市長蔣萬安到場宣導，並揭露北市上半年校園毒品掃蕩，查出87起混合式毒品包裝案、2600多件各類毒品案件。

北市聯醫松德院區攜手台灣共善促進協會研發「解毒密碼戰」遊戲化反毒闖關活動，今在中山國小登場，現場約130名孩子參加，市長蔣萬安頒獎並簽書，與孩子們一同投入反毒行列。

蔣萬安致詞表示，大家對於傳統毒品的認識，可能是白粉、大麻或注射針筒等，但現在毒品非常氾濫，把它包裝得可能是一個非常精美、看起來很好吃的糖果或畫有小貓咪圖樣的咖啡包，也讓他非常憂心，特別對於孩子們難以辨識它到底是毒品還是糖果。

他指出，去年全國在校學生濫用藥物人數較前年增加27％，這是一個非常驚人、令人擔憂的數字，它不是成長3%、5%，而是成長27%；去年12至17歲涉入毒品案件的青少年人數也較前年成長21％。

蔣萬安強調，這些數字顯示毒品已嚴重侵蝕校園安全，令人憂心。中央已修法加強管制青少年間盛行、俗稱喪屍煙的「依託米酯」，北市也強化查緝與取締，他也在幾次治安會報特別要求北市警局，一定要嚴加查緝毒品，特別針對校園毒品案件。

他說，今年1至6月北市警局針對校園毒品展開強力掃蕩，已查獲87起混合式毒品包裝案、2600多件各類毒品案件。北市打擊毒品、查緝毒品，絕不手軟，嚴加查辦，就是要給孩子、台北市一個安全環境。

蔣萬安也提及，感謝聯醫及各界長期投入反毒工作，讓防制觀念向下扎根；今天活動推出「小偵探事件簿－解毒密碼戰」反毒繪本，以淺顯易懂的方式讓小朋友了解哪些是毒品、絕對不要接觸，爸媽唸故事書給孩子時，一樣也吸收新知識。

接著，蔣萬安與活動大使王彩樺一同參與闖關，與孩子們共讀繪本，現場氣氛相當熱鬧。「解毒密碼戰」設計多個互動關卡，包含看圖解謎、拼圖找不同、物品辨識及症狀模擬等，讓孩子在破關過程中學習辨識毒品偽裝、了解危害並練習拒絕技巧。