他才踏出地檢署又被查獲藏毒 法官這原因認定同一案後案免訴

台南張姓男子去年10月涉竊盜案被警方查獲，當時身上藏有2包毒品，上完廁所不慎掉落1包，涉施用毒品也被移送，經檢方偵訊後才離開，又被警方查獲另包毒品，他否認二度施用毒品，法官認兩案時間相當接近且第二次驗尿濃度顯著降低，認定是同一次，且前案已判7月確定，本案免訴。

檢方起訴，張前因施用毒品案件，經依法院裁定送觀察、勒戒及強制戒治後，認已無繼續施以強制戒治必要，於2022年2月間釋放，檢方則做出不起訴處分。

未料，去年10月2日下午5時許在台南住處，以將海洛因摻食鹽水置於針筒注射方式，施用毒品海洛因1次。後因形跡可疑，同年月5日凌晨2時46分許，在中西區成功路與赤崁街口攔查，並扣得海洛因1包（檢驗前淨重0.111公克）及注射針筒1支，經採尿送驗後呈可待因、嗎啡陽性反應。

台南地院指出，張於去年10月4日下午2時至3時許，在住處施用毒品1次。後因另案於同日5時21分許，為警在洗衣店逮捕，並在其身上查扣海洛因1包（驗餘淨重為0.235公克）、注射針筒1支、吸管1支。經採集其尿液送驗，結果呈可待因、嗎啡陽性反應。案經檢方依涉施用第一級毒品罪起訴，並經該院4月間判刑7月確定。

張男指出，去年10月4日當天先在洗衣店被員警查獲，並被帶回派出所驗尿，及製作另案竊盜筆錄，結束後他要去上廁所，當時他身上有2包毒品，這2包毒品因為被員警逮捕時，員警沒有搜身只有拍觸，因此沒有被發現。

他說，上廁所完回來路上，其中1包毒品掉下來，員警有問他是不是他的，他說是，後來他被移送到地檢署偵訊完畢後離開，在成功路路上，又被第二分局查獲他身上的這1包毒品，也就檢方起訴前一案。他喊冤，他當時根本就還沒回到家，也沒有再施用毒品，更不是離開地檢署後再取得毒品。

台南地院調閱兩案尿液送驗結果，均呈可待因、嗎啡陽性反應，但後案相較於前案尿液中可待因、嗎啡濃度顯著降低。

法官認為，張於前案偵訊完畢時間為去年10月4日晚間11時59分許，再加計地檢署釋放人犯作業時間後，與他再次被查獲時間同年月5日凌晨2時46分許相當接近，且本案尿液中可待因、嗎啡濃度又相較於前案驗得濃度顯著降低。

且卷內也無事證顯示張於前案釋放後至本案再次被查獲此段時間，有再次為施用毒品行為，是足認前案與本案應是同一次施用毒品犯行，所以前案既已判決確定，本件免訴。