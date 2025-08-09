佯稱挑父親節禮物...帽T口罩男搶台東銀樓 警方已鎖定對象

台東市區一家昨晚發生銀樓搶案，1名身穿帽T、戴著口罩的年輕男子搶走重達5兩多近70萬元金項鍊迅速離開現場。店家報警處理後，警方過濾監視器畫面，已鎖定幾名可疑人士，有信心偵破。

警方表示，目前除了調閱犯案後逃離方向監視器外，也調閱犯案前周遭監視畫面來追溯，根據畫面分析，已縮小範圍鎖定幾名可疑人士，並持續追查下去，希望能盡速把犯嫌逮捕歸案。

昨天晚間7點40分，1名身穿帽T、戴著口罩的年輕男子，進入市區一間銀樓後，佯稱要挑選父親節禮物，趁店裡只剩1人時，就拿出辣椒水下手行搶，將重達5兩多近70萬元金項鍊搶走逃離現場。

店家人員一時反應不及，雖追了出去，但嫌犯仍順利逃脫；店家立即報警，並將手機及監視器拍攝犯嫌特徵影像交給警方，警方全力追緝該名年輕男子的行蹤。

店家表示，搶匪下午4點就來過1次，也跑去附近其他銀樓，似乎預謀犯案；晚上7點40分再次進店李，說他在高雄做水泥工，今天父親節要買金項鍊給花蓮的爸爸，還出來門口打電話。