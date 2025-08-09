快訊

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

兒童帳戶不再只把壓歲錢存進 從小參與理財建立金錢觀

楊柳颱風威脅、距離多近？ 粉專指它這天將入險區：得看它能否撐過去

聽新聞
0:00 / 0:00

妻殺夫下手凶狠刀刀斃命 嘉檢相驗共15處刀傷貫穿心肺

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉30歲黃姓妻子與36歲莊姓丈夫，疑經濟、小孩教育觀念問題爭執不斷，2人6次報案互控家暴，6日凌晨再度爆發口角，黃女涉持刀猛刺丈夫致死，嘉檢聲押禁見獲准。檢察官昨天會同法醫解剖相驗，計15處刀傷，其中胸前及背後等處入刀，貫穿心臟、肺臟，致心臟穿刺破裂與氣血胸死亡。

莊姓丈夫身材魁梧，上百公斤，黃姓妻子身高不及160公分，為何未能即時反制，引發外界質疑。檢方說，昨天上午莊姓被害人遺體，由法務部法醫研究所指派潘姓法醫師執刀解剖，發現其全身多處銳器傷，計15處刀傷，其中胸前及背後等處入刀，貫穿心臟、肺臟，致心臟穿刺破裂與氣血胸死亡。另採樣內臟送驗是否有毒藥物反應。

警方調查，這對夫妻結婚7年多，育有2至7歲3名幼子，和男方胞弟同住透天厝；夫妻工作不穩，經濟來源全靠男方從事外送員，女子偶爾也跑外送，非中低收入戶但領有育兒津貼。

兩人因經濟不佳，對孩子教養想法分歧，時常爭吵，2019年起至去年共6次家暴通報紀錄，2人各通報3次，最後一次是黃女去年6月通報，也聲請保護令，但被認定未構成要件未通過。

6日凌晨零時許，2人和3名幼子在3樓房間，疑又為金錢爭吵，丈夫走向另間房，妻子跟去後拿出水果刀揮舞，丈夫向住4樓胞弟呼救，胞弟下來見他坐椅子，女子大聲咆哮，就在胞弟報警時，女子突攻擊猛刺，警方趕抵立即通報消防局，莊姓丈夫送醫不治。黃妻犯案後呆立一旁，被警方逮捕，交代不清行凶動機，連哪隻手拿刀都說不記得。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

嘉義縣水上鄉30歲黃姓妻子6日凌晨，拿水果刀刺死36歲莊姓丈夫被逮，嘉檢聲押禁見獲准。記者魯永明／翻攝
嘉義縣水上鄉30歲黃姓妻子6日凌晨，拿水果刀刺死36歲莊姓丈夫被逮，嘉檢聲押禁見獲准。記者魯永明／翻攝

丈夫 妻子 嘉義 殺人

延伸閱讀

家暴兇殺案頻傳…2個月4人被害、3人死亡 最高檢察署說話了

嘉縣妻涉持刀刺死丈夫 死者中15刀心臟破裂致命

假冒罷免提議書！嘉檢起訴國民黨嘉縣黨部書記長等10人 8人緩起訴

不滿遭前妻公司提告...7旬男涉縱火燒燬化工廠 嘉檢起訴

相關新聞

佯稱挑父親節禮物...帽T口罩男搶台東銀樓 警方已鎖定對象

台東市區一家昨晚發生銀樓搶案，1名身穿帽T、戴著口罩的年輕男子搶走重達5兩多近70萬元金項鍊迅速離開現場。店家報警處理後...

毒品入侵校園多嚴重？蔣萬安親曝超驚人數據 直呼「令人擔憂」

新興毒品偽裝手法日新月異，像是外觀與一般零食無異的「毒品糖果」，連成人都難以分辨。台北市立聯合醫院今辦反毒闖關活動，市長...

他才踏出地檢署又被查獲藏毒 法官這原因認定同一案後案免訴

台南張姓男子去年10月涉竊盜案被警方查獲，當時身上藏有2包毒品，上完廁所不慎掉落1包，涉施用毒品也被移送，經檢方偵訊後才...

妻殺夫下手凶狠刀刀斃命 嘉檢相驗共15處刀傷貫穿心肺

嘉義縣水上鄉30歲黃姓妻子與36歲莊姓丈夫，疑經濟、小孩教育觀念問題爭執不斷，2人6次報案互控家暴，6日凌晨再度爆發口角...

台中3歲女童被迫吸毒煙長達9個月 竟是親媽和男友貪圖方便

台中卓姓女子育有年僅3歲女童，她和曾姓男友同住照顧期間，卻不顧小孩年幼常常當著她面一起吸食毒品海洛因、安非他命，女童宛如...

台東銀樓搶案畫面曝光 警方全力追緝

台東市昨晚7點40分許，1名年輕男子身穿帽T、戴著口罩，進入市區正氣路與中華路口轉角一間銀樓，稱要挑選父親節禮物，竟搶走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。