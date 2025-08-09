妻殺夫下手凶狠刀刀斃命 嘉檢相驗共15處刀傷貫穿心肺

嘉義縣水上鄉30歲黃姓妻子與36歲莊姓丈夫，疑經濟、小孩教育觀念問題爭執不斷，2人6次報案互控家暴，6日凌晨再度爆發口角，黃女涉持刀猛刺丈夫致死，嘉檢聲押禁見獲准。檢察官昨天會同法醫解剖相驗，計15處刀傷，其中胸前及背後等處入刀，貫穿心臟、肺臟，致心臟穿刺破裂與氣血胸死亡。

莊姓丈夫身材魁梧，上百公斤，黃姓妻子身高不及160公分，為何未能即時反制，引發外界質疑。檢方說，昨天上午莊姓被害人遺體，由法務部法醫研究所指派潘姓法醫師執刀解剖，發現其全身多處銳器傷，計15處刀傷，其中胸前及背後等處入刀，貫穿心臟、肺臟，致心臟穿刺破裂與氣血胸死亡。另採樣內臟送驗是否有毒藥物反應。

警方調查，這對夫妻結婚7年多，育有2至7歲3名幼子，和男方胞弟同住透天厝；夫妻工作不穩，經濟來源全靠男方從事外送員，女子偶爾也跑外送，非中低收入戶但領有育兒津貼。

兩人因經濟不佳，對孩子教養想法分歧，時常爭吵，2019年起至去年共6次家暴通報紀錄，2人各通報3次，最後一次是黃女去年6月通報，也聲請保護令，但被認定未構成要件未通過。

6日凌晨零時許，2人和3名幼子在3樓房間，疑又為金錢爭吵，丈夫走向另間房，妻子跟去後拿出水果刀揮舞，丈夫向住4樓胞弟呼救，胞弟下來見他坐椅子，女子大聲咆哮，就在胞弟報警時，女子突攻擊猛刺，警方趕抵立即通報消防局，莊姓丈夫送醫不治。黃妻犯案後呆立一旁，被警方逮捕，交代不清行凶動機，連哪隻手拿刀都說不記得。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線