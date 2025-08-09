台中3歲女童被迫吸毒煙長達9個月 竟是親媽和男友貪圖方便

台中卓姓女子育有年僅3歲女童，她和曾姓男友同住照顧期間，卻不顧小孩年幼常常當著她面一起吸食毒品海洛因、安非他命，女童宛如被關在「毒氣室」內被迫吸毒煙長達9個月，直到社工上門訪查才驚覺報案，檢方依妨害幼童發育罪嫌起訴2人。

檢警調查，卓女帶著3歲女兒和曾姓男友同居，但2人有吸食第一、第二級毒品海洛因、安非他命惡習，卻貪圖方便沒有將女童隔離，或自行到單獨房間施用，而是常常當著小孩面吸毒。

卓、曾去年2月到11月間，前後在北區的商旅、租屋處等地，不顧女童就在身邊，會各自吸食安非他命、摻有海洛因的香菸。

女童被迫在狹小的空間內長期吸入安非他命、海洛因的毒煙，直到去年11月5日有社工上門訪查，驚覺女童竟然被單獨留在家中，緊急予以安置，另採集她毛髮竟然驗出高濃度的安非他命、嗎啡，再向警方報案才曝光。

檢方訊時，卓女、曾男均坦承在女童面前吸毒，並有女童送驗報告及相關通報可佐證。

檢方認為，2人吸食毒品時，未將女童隔絕於一定距離之外，而是共處一室，造成其近距離吸入相當劑量的毒煙，足以妨害幼童身心健全或發育，顯有不確定故意，偵結依妨害幼童發育罪嫌起訴2人。