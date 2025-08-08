跆拳道金牌變黑道 放貸恐嚇遭訴

竹聯幫明仁會前會長「京葵」林立騰（黑衣者）涉組織、恐嚇取財等罪遭起訴。本報資料照片

竹聯幫明仁會前會長「京葵」林立騰與「總顧問」劉燿銘，藉由替人追討車禍賠償債務名義，巧立名目另逼被害人簽下一○五○萬元本票，警方查緝時槓上開花，在林男據點查獲毒品分裝廠，台北地檢署昨依組織、恐嚇取財、毒品等罪起訴十人。

主要被告林立騰、劉燿銘（綽號小安）等四人偵查中羈押禁見，昨移審台北地院裁定續押。

林立騰（卅九歲）曾就讀師範大學，是跆拳道運動員，大一就奪下大專運動會跆拳道團體組冠軍，號稱「黑道學霸」，後來加入竹聯幫，從雷堂跳槽仁堂擔任明仁會長，近年來表面上「退出江湖」，實則管理及運作幫派事務，事業版圖擴張至柬埔寨，他曾私下向警方表示，「要賺到十億才退休」。

檢察官謝仁豪調查，台北市「宏鑫國際當鋪」是明仁會據點之一，由林立騰教唆劉燿銘及幫眾從事暴力討債。全案緣起江男委託明仁會向鄒男索討六十九萬元債務，詎料明仁會發現鄒男曾於臉書PO文，對明仁會說三道四，反而藉此理由將鄒男押走，逼簽三五○萬、七○○萬兩張本票。

另外，有名林姓被害人被懷疑是警方線民，明仁會成員陳冠翔等四人竟自導自演，塞了毒品咖咖啡包與K他命給林男，強逼林男扮演毒品「賣家」，開車在台北市區繞圈子，並找來假買家充當臨時演員，佯裝與林男交易，過程全被錄影，明仁會以掌握林男「販毒證據」為由，威脅林男不准再與警方接觸。

明仁會幫眾不僅放高利貸，還將被害人還款紀錄、借據、本票等證物扣押，檢方昨天起訴林立騰、劉燿銘、陳冠翔、林后佑、林瑞宏、簡至良等十人。