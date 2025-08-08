跆拳道金牌變黑道 放貸恐嚇遭訴

聯合報／ 記者王聖藜張宏業／台北報導

竹聯幫明仁會前會長「京葵」林立騰（黑衣者）涉組織、恐嚇取財等罪遭起訴。本報資料照片
竹聯幫明仁會前會長「京葵」林立騰（黑衣者）涉組織、恐嚇取財等罪遭起訴。本報資料照片

竹聯幫明仁會前會長「京葵」林立騰與「總顧問」劉燿銘，藉由替人追討車禍賠償債務名義，巧立名目另逼被害人簽下一○五○萬元本票，警方查緝時槓上開花，在林男據點查獲毒品分裝廠，台北地檢署昨依組織、恐嚇取財、毒品等罪起訴十人。

主要被告林立騰、劉燿銘（綽號小安）等四人偵查中羈押禁見，昨移審台北地院裁定續押。

林立騰（卅九歲）曾就讀師範大學，是跆拳道運動員，大一就奪下大專運動會跆拳道團體組冠軍，號稱「黑道學霸」，後來加入竹聯幫，從雷堂跳槽仁堂擔任明仁會長，近年來表面上「退出江湖」，實則管理及運作幫派事務，事業版圖擴張至柬埔寨，他曾私下向警方表示，「要賺到十億才退休」。

檢察官謝仁豪調查，台北市「宏鑫國際當鋪」是明仁會據點之一，由林立騰教唆劉燿銘及幫眾從事暴力討債。全案緣起江男委託明仁會向鄒男索討六十九萬元債務，詎料明仁會發現鄒男曾於臉書PO文，對明仁會說三道四，反而藉此理由將鄒男押走，逼簽三五○萬、七○○萬兩張本票。

另外，有名林姓被害人被懷疑是警方線民，明仁會成員陳冠翔等四人竟自導自演，塞了毒品咖咖啡包與K他命給林男，強逼林男扮演毒品「賣家」，開車在台北市區繞圈子，並找來假買家充當臨時演員，佯裝與林男交易，過程全被錄影，明仁會以掌握林男「販毒證據」為由，威脅林男不准再與警方接觸。

明仁會幫眾不僅放高利貸，還將被害人還款紀錄、借據、本票等證物扣押，檢方昨天起訴林立騰、劉燿銘、陳冠翔、林后佑、林瑞宏、簡至良等十人。

延伸閱讀

黑道金牌學霸「京葵」放高利貸、押人、搞毒品 北檢今起訴10人

見女子獨自在家起色心 新北油漆工遭控「亂親摸私密處」遭訴

基女林侑萱亞洲青年跆拳道1銀1銅雙料佳績 基隆之光市府接機

「眾量級」Andy、家寧情變 女方一家四口侵占4427萬及逃漏稅遭訴

相關新聞

影／三重警圍捕車手遭同夥駕車衝撞 3員警受傷、1路人腿骨折送醫

新北市警方今天下午4時35分在三重區大智街圍捕詐欺車手吳男，未料嫌犯另有同夥柯男駕車在後竟衝撞，造成3名員警受傷。柯男逃...

為躲警方盤查？毒蟲闖紅燈衝撞機車後逃逸 男騎士傷勢嚴重

苗栗縣公館鄉119甲線（沿山道）東西橋路段下午3點30分左右發生休旅車疑似闖紅燈撞擊機車騎士的事故，41歲男性騎士傷勢嚴...

影／前JKF女郎賈瞳瞳遇女警主動交「依托咪酯菸油」 遭判2月徒刑

以34E身材走紅的前JKF女郎賈瞳瞳（本名賈瞳），過去曾因施用毒品遭勒戒，孰料卻因在捷運站跟人衝突時，被警方查獲身上持有...

闖台大餐廳抓失聯移工 移民署道歉

台北市勞動力重建運用處接獲檢舉，指台大學生餐廳聘請失聯移工當店員，移民署前天赴現場查緝，因未通報台大校方，又一度追趕校內...

冷眼集／移民署執法過當 欠缺敏感度

移民署台北市專勤隊為查緝失聯移工，逕自進入校園盤查，引發台大學生會強烈譴責，儘管事後道歉，事實上，移民署去年才函頒相關注...

家門口架監視器抓逾百違規 罰單全撤銷

雲林一名男子在住家社區路口的電線桿架設監視器，擷取車輛違規畫面，二個月共檢舉三六九件，警方陸續開出一五七張罰單，有車主不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。