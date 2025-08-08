為躲警方盤查？毒蟲闖紅燈衝撞機車後逃逸 男騎士傷勢嚴重

苗栗縣公館鄉119甲線（沿山道）東西橋路段下午3點30分左右發生休旅車疑似闖紅燈撞擊機車騎士的事故，41歲男性騎士傷勢嚴重，送往大千綜合醫院急救，轉入加護病房，肇事車駕駛人在事故發生後，棄車逃逸無蹤；警方初步調查懷疑肇事者為毒品人口，目前已鎖定涉案者身分，全面展開追緝。

事故發生後，機車騎士倒臥在路肩，傷勢嚴重，白色休旅車車頭受損變形，但駕駛趁亂逃離現場，苗栗縣山城救援協會創會理事長湯錦乾等人正巧經過，立即報警，機車遭到休旅車猛烈撞擊，車身被撞飛上了人行道，連車牌也被震飛落入一旁的大圳溝內，救援協會人員入水撈起車牌。當時豔陽高照，騎士倒臥路肩昏迷，善心民眾特別為他撐傘遮陽。

警方初步調查，車禍發生時，機車往南朝銅鑼方向行駛，行經東西橋路口時，休旅車從苗26線道路往東朝南河國小方向行駛，車禍發生前，有警車見休旅車可疑，在後方追趕想要攔車盤查，但休旅車駕駛疑似心虛，在路口闖紅燈將機車攔腰撞上，機車被撞得支離破碎。

車禍發生後，車主到場在車內尋找物件，被警方制止。警方懷疑休旅車駕駛涉及毒駕，已掌握特定人士，與縣警局刑大人員展開追緝，盼及早查獲肇事者到案說明並釐清案情，將依法追究相關刑責。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885