喝到斷片酒店內嗆有槍 保五警幫友人寄藏槍彈判刑3年

台南市警四分局今年初據報轄區酒店有人滋事，警方到場後發現傅姓男子已斷片，在身上起出一把改造手槍及子彈，經調查其身分竟是保五員警，檢視其line對話紀錄後，他才指認扣案槍彈謝姓男子所有，台南地院認他犯非法寄藏非制式手槍罪判刑3年，並科罰金4萬元。

檢警調查，傅男與謝姓友人1月14日深夜11時59分一同搭乘小黃計程車，15日0時14分許抵達謝男居所前，由謝男下車從居所內取出灰色棉布袋1個，內裝有具有殺傷力非制式手槍1枝、子彈合計37顆，交由在車內等候傅男保管，傅男再將槍彈藏放在隨身背包內，獨自搭車於同日1時1分許，到達台南市上海灘時尚會館欲行消費。

後因傅男在會館大廳內向服務生宣稱持有槍枝，警方據報1時38分許到場處理，徵得傅男同意後對其搜索，扣得該批槍彈，又依其行動電話內通訊軟體LINE對話紀錄，並調閱其叫車紀錄、行車軌跡及上海灘時尚會館、謝男居所前監視器畫面比對後，進而查獲。

傅男於偵訊、羈押訊問、移審訊問、準備程序及審理時坦承不諱，核與會館員工於警偵訊證述情節相符，且另案謝男相關供詞及監視器畫面佐證。

據調查，傅男於警詢第1、2次筆錄，堅稱自己當時處於酒醉不清醒的狀態，對於案發經過沒有記憶，並未提供Line暱稱「勛、阿舅」年籍資料，也未供出槍彈來源。

經警方檢視查扣手機通訊軟體Line傅男與暱稱「勛、阿舅」對話紀錄，傅男於案發當天0時25分至1時19分傳送「我會幫你保管好的、不用擔心、東西收到、我會保養」等文字，便立即調閱計程車叫車紀錄、行車執跡、監視器畫面等，才查悉暱稱「勛、阿舅」真實身分並合理懷疑扣案槍彈來源為謝男。

而傅男於第3次警詢筆錄才指認扣案槍彈來源為謝男所交付，案發後，傅男已遭停職；謝男則另案起訴。

台南地院認為，傅男酒後一時失慮替謝男寄藏本案槍彈，並因前往上海灘時尚會館欲行消費之際，對外宣稱持有槍枝引發注意，經警方據報到場處理後，同意警方對其搜索而查獲，全部寄藏時間不到1個半小時。

依其主觀惡性及客觀情節，縱然科以最低刑度有期徒刑5年，仍有情輕法重之憾，在客觀上足以引起一般人同情，有情堪憫恕之處，依刑法第59條規定酌減其刑。法官認傅男犯非法寄藏非制式手槍罪處3年，並科罰金4萬元。

