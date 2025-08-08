聽新聞
0:00 / 0:00
影／前JKF女郎賈瞳瞳遇女警主動交「依托咪酯菸油」 遭判2月徒刑
以34E身材走紅的前JKF女郎賈瞳瞳（本名賈瞳），過去曾因施用毒品遭勒戒，孰料卻因在捷運站跟人衝突時，被警方查獲身上持有含有二級毒品成分的依托咪酯菸油，檢方依毒品罪起訴。士林地院日前宣判有期徒刑2月，得易科罰金。
警方指出，今年1月接獲報案，捷運大安站發生拉扯糾紛。瑞安街派出所員警立即趕赴現場，經了解，26歲賈姓女子（瞳瞳）與18歲李姓女子發生爭執互有拉扯。當時賈女情緒激動、言行失序，精神與情緒狀況不穩。
警方懷疑瞳瞳喝酒，說她身上有酒味，瞳瞳否認，不時還說爸爸在附近，警方為確保安全，通報救護車，準備送她就醫治療。
警方陪同賈女等待救護車期間，賈女表示需要如廁，隨後在女警陪同下進入捷運站廁所，這時賈女主動交付一顆依托咪酯煙彈，並要求警方協助處理。
警方檢驗後發現，電子煙呈第二級毒品依托咪酯陽性反應，依法將賈女逮捕，全案依毒品罪嫌移送檢方偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言