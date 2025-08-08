快訊

獨／斥資500億元！台壽標下航空城土地 將蓋桃園巨蛋型場館

為何庫克贏關稅豁免 陳立武卻成新箭靶？川普差別待遇取決「這步驟」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／前JKF女郎賈瞳瞳遇女警主動交「依托咪酯菸油」 遭判2月徒刑

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

以34E身材走紅的前JKF女郎賈瞳瞳（本名賈瞳），過去曾因施用毒品遭勒戒，孰料卻因在捷運站跟人衝突時，被警方查獲身上持有含有二級毒品成分的依托咪酯菸油，檢方依毒品罪起訴。士林地院日前宣判有期徒刑2月，得易科罰金。

警方指出，今年1月接獲報案，捷運大安站發生拉扯糾紛。瑞安街派出所員警立即趕赴現場，經了解，26歲賈姓女子（瞳瞳）與18歲李姓女子發生爭執互有拉扯。當時賈女情緒激動、言行失序，精神與情緒狀況不穩。

警方懷疑瞳瞳喝酒，說她身上有酒味，瞳瞳否認，不時還說爸爸在附近，警方為確保安全，通報救護車，準備送她就醫治療。

警方陪同賈女等待救護車期間，賈女表示需要如廁，隨後在女警陪同下進入捷運站廁所，這時賈女主動交付一顆依托咪酯煙彈，並要求警方協助處理。

警方檢驗後發現，電子煙呈第二級毒品依托咪酯陽性反應，依法將賈女逮捕，全案依毒品罪嫌移送檢方偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

前JKF女郎賈瞳瞳曾吸毒勒戒，又在捷運站被抓持有「依托咪酯煙油」，遭判2月徒刑。記者廖炳棋／翻攝
前JKF女郎賈瞳瞳曾吸毒勒戒，又在捷運站被抓持有「依托咪酯煙油」，遭判2月徒刑。記者廖炳棋／翻攝
前JKF女郎賈瞳瞳曾吸毒勒戒，又在捷運站被抓持有「依托咪酯煙油」，遭判2月徒刑。記者廖炳棋／翻攝
前JKF女郎賈瞳瞳曾吸毒勒戒，又在捷運站被抓持有「依托咪酯煙油」，遭判2月徒刑。記者廖炳棋／翻攝

毒品 捷運 救護車

延伸閱讀

前JKF女郎賈瞳瞳曾吸毒勒戒 又被抓吸「依托咪酯菸油」遭判2月徒刑

「昨晚沒做愛」性慾沒滿足... 美辣妹女警揚言狂開罰單泄憤惹抨擊 她後續慘了

金門縣前議員涉詐領助理費 遭判9年、褫奪公權4年

堅持提款20萬先說稱買東西後改口老母親要用 女警這話打消她念頭

相關新聞

影／三重警圍捕車手遭同夥駕車衝撞 3員警受傷、1路人腿骨折送醫

新北市警方今天下午4時35分在三重區大智街圍捕詐欺車手吳男，未料嫌犯另有同夥柯男駕車在後竟衝撞，造成3名員警受傷。柯男逃...

影／前JKF女郎賈瞳瞳遇女警主動交「依托咪酯菸油」 遭判2月徒刑

以34E身材走紅的前JKF女郎賈瞳瞳（本名賈瞳），過去曾因施用毒品遭勒戒，孰料卻因在捷運站跟人衝突時，被警方查獲身上持有...

3度犯案！民眾黨黨部「內賊」行竊 黨工偷相機、鏡頭下場出爐

去年檢廉偵辦民眾黨前主席柯文哲案時，民眾黨中央黨部文宣部相機、鏡頭失竊，損失25萬元，檢警查出是「內賊」所為，王姓影音專...

苗栗縣警局督察長及分局長聯合交接 卸任分局長「雙旺」分調金馬

苗栗縣警局上午舉行督察長及苗栗、頭份、大湖分局新、卸任分局長聯合交接典禮，縣長鍾東錦期許新任分局長都能發揮所長，展現為民...

北檢反毒反詐走入光華商場 檢察長：提升青少年保護

為落實社區預防犯罪及保護青少年健康成長，台北地檢署今天結合光華商場周年慶舉辦「預防青少年犯罪暨反毒反詐騙宣導活動」，活動...

嘉義縣分局長交接 翁章梁勉勵剛柔並濟壓制犯罪

嘉義縣警察局今舉辦卸、新任分局長交接典禮，民雄分局長吳俊德調派金門縣警察局督察長，水上分局長曾冠螢調派嘉義縣民雄分局長，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。