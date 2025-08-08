影／三重警圍捕車手遭同夥駕車衝撞 3員警受傷、1路人腿骨折送醫

新北市警方今天下午4時35分在三重區大智街圍捕詐欺車手吳男，未料嫌犯另有同夥柯男駕車在後竟衝撞，造成3名員警受傷。柯男逃脫時遇上支援警力趕抵，倒車又撞倒路旁10餘輛機車並造成1名路人左小腿開放性骨折。

警方下午圍捕21歲吳姓車手，正將他從白色轎車駕駛座拉下車時，不料27歲柯姓男子停在後方的灰色賓士轎車也是同夥，見狀立即開車向前衝撞警方，造成員警2人手部擦挫傷、1人右腳遭吳男的車門夾到疑似傷及骨骼，送醫急診。

柯男駕車逃脫時，支援警力巡邏車正好迎面趕抵，他立即倒車還想逃，失控撞上路旁10餘輛機車和台電變電箱，還撞倒1名59歲林姓婦人造成全身多處擦挫傷且左小腿開放性骨折，由救護車送醫急救。

2名嫌犯隨即被壓制逮捕，柯男將依詐欺、殺人未遂、公共危險、妨害公務罪嫌、吳男依詐欺罪嫌偵辦。