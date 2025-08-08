苗栗縣警局督察長及分局長聯合交接 卸任分局長「雙旺」分調金馬
苗栗縣警局上午舉行督察長及苗栗、頭份、大湖分局新、卸任分局長聯合交接典禮，縣長鍾東錦期許新任分局長都能發揮所長，展現為民服務精神，維護良好治安。他強調，打擊詐騙是目前治安重點工作，盼新任人員利用各項公開場合，結合縣府與民間宣導管道，讓民眾能及時瞭解最新詐騙手法，有效提升全民「識詐」的免疫力。
縣警局這次異動包括督察長、苗栗、頭份、大湖分局長4名新任官，其中新任苗栗縣警局督察長由鐵路警察局督察長林明鋒調任，苗栗分局長由基隆市警局第一分局長簡龍宏調任，頭份分局長由屏東縣內埔分局長郭譯隆調任、大湖分局長由桃園市蘆竹分局保安民防組長黃朝偉調升。
鍾東錦在交接儀式中布達人事命令，並授階新任大湖分局長黃朝偉2線4星，新任苗栗分局長為簡龍宏、頭份分局長郭譯隆、大湖分局長黃朝偉隨後宣誓就職。
頭份分局卸任分局長林育旺調任連江縣警局督察長，苗栗分局卸任分局長潘嘉旺調任金門縣警局主任秘書，大湖分局缺卸任分局長黃文智調任新竹縣警局竹東分局長。
鍾東錦恭賀卸任的督察長林永勝、苗栗分局長潘嘉旺、頭份分局長林育旺、大湖分局長黃文智在任內戮力從公，展現良好工作績效，獲警政署拔擢重用，分別榮調更重要職務。
縣府表示，新任督察長林明鋒為中央警察大學犯罪防治學系67期畢業，曾任花蓮縣警局新城分局、新竹縣警局竹東分局、竹北分局長、澎湖縣警局督察長、鐵路警察局督察長等職務。
苗栗分局長簡龍宏為警大行政警察學系66期二技畢業，曾任花蓮縣警局鳳林分局、彰化縣警局田中分局、基隆市警局第一分局長等職務。
頭份分局長郭譯隆為警大行政警察學系64期畢業，曾任台東縣警局成功分局、屏東縣警局枋寮、內埔分局長等職務。
大湖分局長黃朝偉為警大行政警察學系71期二技畢業，曾任桃園縣警局科員、人事管理員、分局主任、桃園市警局督察員、組長等職務。
