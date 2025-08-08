澎湖縣警察局人事交接 新任馬公、白沙分局長就職

快訊

中央社／ 澎湖縣8日電

警政署5日公布中高階警官人事，澎湖縣警察局今天舉辦布達交接典禮，包含原白沙分局長林彥濬接任馬公分局長，及此次調動名單中唯一女性分局長的新任白沙分局長李幸芳，共同走馬上任。

此外，澎湖縣警察局除2名分局長布達交接外，新任警局主任秘書黃壬鍵也同步接任。

澎湖縣警察局馬公及白沙分局長聯合交接典禮，下午在警局大禮堂舉行，由警察局長林温柔主持。儀式中，為新任白沙分局長李幸芳授階二線四星，隨後與新任馬公分局長林彥濬一同宣誓就任。澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁，以及檢、調、憲、海巡單位首長，地方民代、警友會理事長等均到場觀禮。

林温柔表示，林彥濬與李幸芳皆具備豐富內外勤經驗，歷練完整，此次獲警政署擇優拔擢，必能迅速熟悉地方特性，以服務鄉親為優先，積極推動治安、交通與為民服務工作，同時加強打詐、防詐及毒品防制，回應民眾期待。

