北檢反毒反詐走入光華商場 檢察長：提升青少年保護
為落實社區預防犯罪及保護青少年健康成長，台北地檢署今天結合光華商場周年慶舉辦「預防青少年犯罪暨反毒反詐騙宣導活動」，活動適逢暑假，吸引許多民眾與青少年參與，在商圈氛圍中注入正向法治教育能量。
活動融合商圈人潮特性，規劃設置主題攤位，透過互動問答、有獎徵答、案例說明、識詐口訣教學等多元方式，深入淺出地宣導青少年面臨的法律風險與常見詐騙陷阱，如許多案件以打工為名誘騙未成年成為車手、人頭帳戶，以及網路交友詐騙、假投資等；同時新興毒品氾濫，也使未成年者陷入毒品危害。
檢察長王俊力檢察長說，隨著暑假期間青少年活動時間與網路使用頻率增加，青少年容易成為詐騙集團、毒品販子鎖定的高風險族群。
王俊力表示，這次與光華商場合作，是希望透過民眾熟悉且高人流的空間，將法治觀念深入社區與家庭中，提升全民對於青少年保護、預防犯罪及防詐意識，未來也將持續透過走入社區、走進商圈與學校的方式，推動法治教育。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
