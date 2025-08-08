快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

北檢反毒反詐走入光華商場 檢察長：提升青少年保護

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

為落實社區預防犯罪及保護青少年健康成長，台北地檢署今天結合光華商場周年慶舉辦「預防青少年犯罪暨反毒反詐騙宣導活動」，活動適逢暑假，吸引許多民眾與青少年參與，在商圈氛圍中注入正向法治教育能量。

活動融合商圈人潮特性，規劃設置主題攤位，透過互動問答、有獎徵答、案例說明、識詐口訣教學等多元方式，深入淺出地宣導青少年面臨的法律風險與常見詐騙陷阱，如許多案件以打工為名誘騙未成年成為車手、人頭帳戶，以及網路交友詐騙、假投資等；同時新興毒品氾濫，也使未成年者陷入毒品危害。

檢察長王俊力檢察長說，隨著暑假期間青少年活動時間與網路使用頻率增加，青少年容易成為詐騙集團、毒品販子鎖定的高風險族群。

王俊力表示，這次與光華商場合作，是希望透過民眾熟悉且高人流的空間，將法治觀念深入社區與家庭中，提升全民對於青少年保護、預防犯罪及防詐意識，未來也將持續透過走入社區、走進商圈與學校的方式，推動法治教育。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北地檢署今天結合光華商場周年慶舉辦「預防青少年犯罪暨反毒反詐騙宣導活動」。圖／北檢提供
台北地檢署今天結合光華商場周年慶舉辦「預防青少年犯罪暨反毒反詐騙宣導活動」。圖／北檢提供
台北地檢署今天結合光華商場周年慶舉辦「預防青少年犯罪暨反毒反詐騙宣導活動」。圖／北檢提供
台北地檢署今天結合光華商場周年慶舉辦「預防青少年犯罪暨反毒反詐騙宣導活動」。圖／北檢提供

詐騙集團 新興毒品

延伸閱讀

神改編「福利熊」爆紅！綾小路Louis攜手蘆竹警 新作品強化反詐觀念

黑道金牌學霸「京葵」放高利貸、押人、搞毒品 北檢今起訴10人

北檢譴責爆氣柯文哲 白營轟：無中生有「編劇」還敢發聲明？

網傳林錫耀喬司法人事 高檢署：已分他字案偵辦

相關新聞

3度犯案！民眾黨黨部「內賊」行竊 黨工偷相機、鏡頭下場出爐

去年檢廉偵辦民眾黨前主席柯文哲案時，民眾黨中央黨部文宣部相機、鏡頭失竊，損失25萬元，檢警查出是「內賊」所為，王姓影音專...

北檢反毒反詐走入光華商場 檢察長：提升青少年保護

為落實社區預防犯罪及保護青少年健康成長，台北地檢署今天結合光華商場周年慶舉辦「預防青少年犯罪暨反毒反詐騙宣導活動」，活動...

嘉義縣分局長交接 翁章梁勉勵剛柔並濟壓制犯罪

嘉義縣警察局今舉辦卸、新任分局長交接典禮，民雄分局長吳俊德調派金門縣警察局督察長，水上分局長曾冠螢調派嘉義縣民雄分局長，...

父親節雲林分局長交接添喜氣 新任斗六、台西分局長走馬上任

雲林縣警察局高階職務人事調整，斗六分局長張澤銘調陞屏東縣政府警察局主任秘書，遺缺由台西分局長李宗儒接任，台西分局長遺缺由...

彰化縣3高階警官調整 王惠美：縣府3年投入16億強化警政與設備

彰化縣警察局今天舉辦新任員林分局長洪再德及和美分局長吳永森布達典禮，另新任主任秘書則由曾擔任彰化分局長的保七總隊督察長廖...

鶯歌水泥預拌車右轉未注意 機車騎士當場傷重送醫不治

陳姓男子今天駕駛預拌混凝土車行經新北市鶯歌區鶯桃路於右轉德昌街時，疑視線死角未注意右前方官姓機車騎士，直接撞上導致官男傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。