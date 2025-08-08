快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

嘉義縣分局長交接 翁章梁勉勵剛柔並濟壓制犯罪

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣警察局今舉辦卸、新任分局長交接典禮，民雄分局長吳俊德調派金門縣警察局督察長，水上分局長曾冠螢調派嘉義縣民雄分局長，布袋分局長吳永森調派彰化縣和美分局長，南投縣仁愛分局長曾文勇調派水上分局長，台中市太平分局保安民防組長林明韋調派布袋分局長。

縣長翁章梁表示，感謝卸任分局長維護治安的努力及付出，期盼新任分局長就任後，延續優良傳統，在局長李權哲領導下，克盡職責、有所發揮，全力投入民生竊盜及詐騙案件等治安工作，秉持警民一家精神，有效且迅速地壓制犯罪，並展現同理心，剛柔並濟。

新任水上分局長曾文勇是中央警察大學行政管理學系73期，中央警察大學行政管理學系碩士，曾任南投縣仁愛分局長、台北市警察局南港分局偵查隊長、台北市警察局刑事警察大隊偵一隊長、預防組長、犯罪預防科股長，刑事警察局兩岸科警務正、第一大隊偵查員。

新任布袋分局長林明韋是中央警察大學犯罪防治學系67期、中正大學犯罪防治學系碩士，曾任台中市警察局組長、警務正、警務員及巡官，以及新竹縣警察局警務員、隊長、組員、課員及巡官，今年初次派任分局長。

新任民雄分局長曾冠螢原為水上分局長，是中央警察大學外事警察學系70期、台北市立大學教育與行政管理學系碩士，曾任雲林縣西螺分局長、金門縣金湖分局長，今年丹娜絲颱風有效率管制道路，避免民眾開車行經積水路段，也主動關心受災戶，媒合物資幫助度過難關，展現為民服務精神。

嘉義縣警察局今天舉辦卸新任分局長交接，縣長翁章梁主持典禮並交接印信。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣警察局今天舉辦卸新任分局長交接，縣長翁章梁主持典禮並交接印信。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣警察局今天舉辦卸新任分局長交接，縣長翁章梁主持典禮並交接印信。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣警察局今天舉辦卸新任分局長交接，縣長翁章梁主持典禮並交接印信。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣警察局今天舉辦卸新任分局長交接，新任民雄分局長曾冠螢（右一）、水上分局長曾文勇（右二）、布袋分局長林明韋（右三）宣示。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣警察局今天舉辦卸新任分局長交接，新任民雄分局長曾冠螢（右一）、水上分局長曾文勇（右二）、布袋分局長林明韋（右三）宣示。圖／嘉義縣警察局提供

警察 翁章梁

延伸閱讀

審計室檢討嘉縣社區自主防災不彰 縣長翁章梁：加強社區自主救災能力

嘉縣提治水需求 翁章梁：政院承諾納入中央預算

賴總統明南下勘災行程喊卡 嘉縣隨時評估擴大停班課鄉鎮

人力在哪裡？颱風淹水國軍救災慢半拍 議員怒批：水退了才來擺拍

相關新聞

3度犯案！民眾黨黨部「內賊」行竊 黨工偷相機、鏡頭下場出爐

去年檢廉偵辦民眾黨前主席柯文哲案時，民眾黨中央黨部文宣部相機、鏡頭失竊，損失25萬元，檢警查出是「內賊」所為，王姓影音專...

北檢反毒反詐走入光華商場 檢察長：提升青少年保護

為落實社區預防犯罪及保護青少年健康成長，台北地檢署今天結合光華商場周年慶舉辦「預防青少年犯罪暨反毒反詐騙宣導活動」，活動...

嘉義縣分局長交接 翁章梁勉勵剛柔並濟壓制犯罪

嘉義縣警察局今舉辦卸、新任分局長交接典禮，民雄分局長吳俊德調派金門縣警察局督察長，水上分局長曾冠螢調派嘉義縣民雄分局長，...

父親節雲林分局長交接添喜氣 新任斗六、台西分局長走馬上任

雲林縣警察局高階職務人事調整，斗六分局長張澤銘調陞屏東縣政府警察局主任秘書，遺缺由台西分局長李宗儒接任，台西分局長遺缺由...

彰化縣3高階警官調整 王惠美：縣府3年投入16億強化警政與設備

彰化縣警察局今天舉辦新任員林分局長洪再德及和美分局長吳永森布達典禮，另新任主任秘書則由曾擔任彰化分局長的保七總隊督察長廖...

鶯歌水泥預拌車右轉未注意 機車騎士當場傷重送醫不治

陳姓男子今天駕駛預拌混凝土車行經新北市鶯歌區鶯桃路於右轉德昌街時，疑視線死角未注意右前方官姓機車騎士，直接撞上導致官男傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。