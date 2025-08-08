嘉義縣分局長交接 翁章梁勉勵剛柔並濟壓制犯罪

嘉義縣警察局今舉辦卸、新任分局長交接典禮，民雄分局長吳俊德調派金門縣警察局督察長，水上分局長曾冠螢調派嘉義縣民雄分局長，布袋分局長吳永森調派彰化縣和美分局長，南投縣仁愛分局長曾文勇調派水上分局長，台中市太平分局保安民防組長林明韋調派布袋分局長。

縣長翁章梁表示，感謝卸任分局長維護治安的努力及付出，期盼新任分局長就任後，延續優良傳統，在局長李權哲領導下，克盡職責、有所發揮，全力投入民生竊盜及詐騙案件等治安工作，秉持警民一家精神，有效且迅速地壓制犯罪，並展現同理心，剛柔並濟。

新任水上分局長曾文勇是中央警察大學行政管理學系73期，中央警察大學行政管理學系碩士，曾任南投縣仁愛分局長、台北市警察局南港分局偵查隊長、台北市警察局刑事警察大隊偵一隊長、預防組長、犯罪預防科股長，刑事警察局兩岸科警務正、第一大隊偵查員。

新任布袋分局長林明韋是中央警察大學犯罪防治學系67期、中正大學犯罪防治學系碩士，曾任台中市警察局組長、警務正、警務員及巡官，以及新竹縣警察局警務員、隊長、組員、課員及巡官，今年初次派任分局長。

新任民雄分局長曾冠螢原為水上分局長，是中央警察大學外事警察學系70期、台北市立大學教育與行政管理學系碩士，曾任雲林縣西螺分局長、金門縣金湖分局長，今年丹娜絲颱風有效率管制道路，避免民眾開車行經積水路段，也主動關心受災戶，媒合物資幫助度過難關，展現為民服務精神。