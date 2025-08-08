父親節雲林分局長交接添喜氣 新任斗六、台西分局長走馬上任

雲林縣警察局高階職務人事調整，斗六分局長張澤銘調陞屏東縣政府警察局主任秘書，遺缺由台西分局長李宗儒接任，台西分局長遺缺由宜蘭縣警察局蘇澳分局分局長邱錦堂接任，今天交接典禮，由雲林縣新到任局長黃富村主持，各界共襄盛舉，適逢父親節，讓這場交接儀式也充滿喜氣。

雲林縣警局長黃富村感謝卸任的分局長任內全力以赴、堅守崗位，帶領團隊圓滿完成各項治安、交通與為民服務任務，也期勉新任斗六分局長李宗儒及台西分局長邱錦堂接任新職後，延續既有良好基礎，持續強化轄區治安與交通秩序，落實警政服務品質，展現嶄新氣象。

黃富村表示，警方將持續推動「雲安平台」整合治安數據資料、強化「智慧交通中心」智慧運輸管理系統、「路口錄影監視器」與「雲龍行車軌跡系統」等科技警政建設，縣府與警察局攜手成立「打詐雲林隊」，整合行政資源，強力打擊詐欺犯罪，並與各界聯手建構全方位識詐防護與宣導網絡，讓「打詐雲林隊」發揮最大打詐效能，守護民眾財產安全。

黃局長指出，打詐為重中之重，縣府加碼300萬元防詐獎金，期警民合力打詐，擴大偵破能量。今年縣府特別追加預算1320萬元增設多項新式科技執法設備，警察局配合從宣導與執法雙管齊下，提升道安意識、減少事故。此外也挹注12億推動警察廳舍新建與辦公環境優化，雲林警察之友會也發起協助員警投保意外險，讓員警執勤更有保障。

黃富村期許現任及新到任分局長，帶領全體同仁持續努力，打造一個祥和安全的雲林。今逢父親節，黃局長也祝福全體治安戰士佳節愉快。