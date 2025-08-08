3度犯案！民眾黨黨部「內賊」行竊 黨工偷相機、鏡頭下場出爐

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

去年檢廉偵辦民眾黨前主席柯文哲案時，民眾黨中央黨部文宣部相機、鏡頭失竊，損失25萬元，檢警查出是「內賊」所為，王姓影音專員3度行竊，銷贓7萬元；台北地院審理，依竊盜罪判王有期徒刑10月，可易科罰金30萬元。可上訴。

北市警松山警分局2024年11月接獲報案，指稱台北市「台玻大樓」民眾黨辦公室遺失1台相機、5顆鏡頭，損失約25萬餘元。

檢警調閱監視器、比對相關資料，發現失蹤的相機和鏡頭流入二手市場，循線清查是在中央黨部擔任影音專員的34歲王姓男黨工所為，王得手後，騎機車至光華商場的3C店家變賣，得手7萬4500元。

檢方指控，王男趁黨部只有他一人上班之際，2024年9月26日、10月5日、10月6日三度行竊。

判決指出，王有毒品、竊盜前科，任意竊取他人物品，法治觀念淡薄，考量他坦承犯罪，迄未和解賠償，判他有期徒刑10月。

民眾黨位於台北市「台玻大樓」總部。圖／報系資料照
民眾黨位於台北市「台玻大樓」總部。圖／報系資料照

