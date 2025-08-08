聽新聞
3度犯案！民眾黨黨部「內賊」行竊 黨工偷相機、鏡頭下場出爐
去年檢廉偵辦民眾黨前主席柯文哲案時，民眾黨中央黨部文宣部相機、鏡頭失竊，損失25萬元，檢警查出是「內賊」所為，王姓影音專員3度行竊，銷贓7萬元；台北地院審理，依竊盜罪判王有期徒刑10月，可易科罰金30萬元。可上訴。
台北市警松山警分局2024年11月接獲報案，指稱台北市「台玻大樓」民眾黨辦公室遺失1台相機、5顆鏡頭，損失約25萬餘元。
檢警調閱監視器、比對相關資料，發現失蹤的相機和鏡頭流入二手市場，循線清查是在中央黨部擔任影音專員的34歲王姓男黨工所為，王得手後，騎機車至光華商場的3C店家變賣，得手7萬4500元。
檢方指控，王男趁黨部只有他一人上班之際，2024年9月26日、10月5日、10月6日三度行竊。
判決指出，王有毒品、竊盜前科，任意竊取他人物品，法治觀念淡薄，考量他坦承犯罪，迄未和解賠償，判他有期徒刑10月。
