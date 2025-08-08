彰化縣3高階警官調整 王惠美：縣府3年投入16億強化警政與設備

彰化縣警察局今天舉辦新任員林分局長洪再德及和美分局長吳永森布達典禮，另新任主任秘書則由曾擔任彰化分局長的保七總隊督察長廖志明接任，縣長王惠美在主持交接儀式時表示，縣府向來重視警政工作，3年來，已投入高達16億元的預算添購新設置及廳舍改建等，大幅提升員警執勤的安全與效率。

彰化縣警察局這波人事調動，分別有警察局主任秘書程純濱榮調臺南市警察局督察，由保安警察第七總隊督察長廖志明接任，員林分局長吳詠傑升新竹縣警察局主任秘書，和美分局長洪再德調任員林分局長，和美分局長則由嘉義縣警察局布袋分局長吳永森接任。

新任主任秘書廖志明是中央警察大學62期行政警察學系、勤益科技大學資訊管理學系研究所碩士畢業，曾任苗栗縣警察局大湖分局、雲林縣警察局虎尾分局、彰化縣警察局和美分局、彰化分局長及保安警察第七總隊督察長等職務。

新任員林分局長洪再德則是中央警察大學61期鑑識科學學系及鑑識科學學系研究所碩士畢業，曾任南投縣警察局竹山分局、彰化縣警察局和美分局長等職務；新任和美分局長吳永森是中央警察大學63期資訊管理學系畢業，曾任南投縣警察局人事室、雲林縣警察局人事室主任及嘉義縣警察局布袋分局長。

王惠美指出，縣府向來重視警政工作，在2023至2025年間投入高達16億元的預算，具體措施包括建置「天眼防衛網」增加2千支鏡頭，使全縣路口監視器數量高達1萬2千多支，持續投入購置及維護經費約4.2億元，成為六都以外監視系統最完善的縣市，因而破獲1萬897件刑案。

改善辦公環境部分，編列6.1億元用於警察局綜合行政大樓等7處辦公廳舍的規劃與興建，今年起更逐年新增4.7億元預算，整修興建芳苑派出所、溪湖派出所、洪堀派出所、馬鳴派出所、內安派出所、朝興派出所、竹塘分駐所及大村分駐所等8間辦公廳舍，提供員警優質的工作環境，另編列1.1億元汰換警用汽車87輛、機車352輛，大幅提升同仁執勤的安全與效率。