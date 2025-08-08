快訊

鶯歌水泥預拌車右轉未注意 機車騎士當場傷重送醫不治

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

陳姓男子今天駕駛預拌混凝土車行經新北市鶯歌區鶯桃路於右轉德昌街時，疑視線死角未注意右前方官姓機車騎士，直接撞上導致官男傷重送醫不治。警方今已報請檢察官相驗，陳男將依過失致死罪嫌送辦。

新北市消防局今天上午9時許獲報，鶯歌區鶯桃路與德昌街口發生車禍，疑似有人受困車底，救護人員與員警報抵現場，發現機車騎士官姓男子（76歲）遭陳姓男子（40歲）駕駛的水泥預拌混凝土車撞上，當場無生命跡象，送往桃園聖保祿醫院急救，於上午10時5分仍因傷重宣告不治。

據了解，陳男駕駛水泥預拌混凝土車沿鶯歌區鶯桃路往德昌街方向行駛，於右轉彎時，疑似視線死角未注意車頭右前方官姓機車騎士直接撞上，官男被撞飛到路邊，因傷重無法動彈。

陳男酒測值為零，官男待抽血檢測酒精濃度，他疑似騎車外出買菜，卻遇上死劫。警方依規定調閱路口監視器及行車紀錄器，進一步釐清事發原因，並報請新北檢署檢察官相驗，警詢後將陳男依過失致死罪嫌送辦。

陳姓男子今天駕駛水泥預拌車行經新北市鶯歌區鶯桃路於右轉德昌街時，疑視線死角未注意右前方官姓機車騎士，直接撞上導致官男傷重送醫不治。記者王長鼎／翻攝
