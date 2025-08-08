快訊

影／雲林吊車工人吊鷹架誤觸高壓電 爆炸起火下半身被燒焦

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣口湖鄉光明路一處民宅今天中午準備粉刷外牆，工人以吊車搭設鷹架，不料操作時鷹架碰觸高壓電，造成短路引發爆炸「碰」一聲巨響，隨即火光沿著電線衝到對街，相當可怕，工人趕緊滅火，而操作吊車的工人因當下觸電造成下半身嚴重燒燙傷，送醫急救中。

警方調查，傷者（謝姓，男，年41歲)，意識清醒，電傷兩腿及下體，三度燙傷37%，由口湖91將患者送往嘉義長庚醫院急救。

據瞭解，今天中午有幾位從彰化來的工人，在口湖鄉湖東村光明路一處三樓民宅粉刷外牆，當時正操作吊車準備搭設鷹架，金屬製鷹架被吊上空時，不慎誤觸高壓電線，造成短路，頓時引發電桶爆炸。目睹的蘇姓村民說，當時發出「碰」一聲巨響，隨後起火，火光順著電線延伸到對街，不斷冒出紅光，相當可怕。

當時操作吊鷹架的工人在爆炸瞬間同時觸電倒地，雖意識清楚但下半身已嚴重被燒焦破皮，消防隊獲報趕到現場，當時工人也以現場的器物將火勢撲滅，救護車趕緊把燒傷工人送北港媽祖醫院。

住附近的湖東村長蘇龍魁和代表會副席蘇彰趕往關切，並表示，當地電線經常發生電桶爆炸，這次意外更引起驚恐，希望有關單位能加速對市區電桿進行地下化，以保安全。

雲林縣口湖鄉民宅施工，吊車工人吊鷹架不慎誤觸高壓電，嚴重燒傷並引發電桶爆炸起火。記者蔡維斌／翻攝
工人 爆炸 口湖鄉

近一個月內，發生多起女性即使持有保護令，仍遭前任伴侶襲擊甚至喪命的案件，這些案件赤裸裸地揭開，台灣對於高風險家庭、高風險關係，全仰賴一紙毫無監控機制的命令，且原本要作為保護受害者的保護令，還可能因為需要通知對方至法院，增加對方失控行兇的意念，若保護令無法即時應變，或持續毫無配套，永遠都無法為受害者築起真正的安全網。

