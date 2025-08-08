影／雲林吊車工人吊鷹架誤觸高壓電 爆炸起火下半身被燒焦

雲林縣口湖鄉光明路一處民宅今天中午準備粉刷外牆，工人以吊車搭設鷹架，不料操作時鷹架碰觸高壓電，造成短路引發爆炸「碰」一聲巨響，隨即火光沿著電線衝到對街，相當可怕，工人趕緊滅火，而操作吊車的工人因當下觸電造成下半身嚴重燒燙傷，送醫急救中。

警方調查，傷者（謝姓，男，年41歲)，意識清醒，電傷兩腿及下體，三度燙傷37%，由口湖91將患者送往嘉義長庚醫院急救。

據瞭解，今天中午有幾位從彰化來的工人，在口湖鄉湖東村光明路一處三樓民宅粉刷外牆，當時正操作吊車準備搭設鷹架，金屬製鷹架被吊上空時，不慎誤觸高壓電線，造成短路，頓時引發電桶爆炸。目睹的蘇姓村民說，當時發出「碰」一聲巨響，隨後起火，火光順著電線延伸到對街，不斷冒出紅光，相當可怕。

當時操作吊鷹架的工人在爆炸瞬間同時觸電倒地，雖意識清楚但下半身已嚴重被燒焦破皮，消防隊獲報趕到現場，當時工人也以現場的器物將火勢撲滅，救護車趕緊把燒傷工人送北港媽祖醫院。