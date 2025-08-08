影／查獲網路高調販毒 三重警驚呼：「阿娘喂大包欸」

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

暑假期間新北市三重警分局加強網路巡察，日前發現有人透過通訊軟體販毒，員警佯裝買家少量訂購，逮捕29歲江姓男子，並在他的車上搜出68包毒咖啡和18包K他命共387公克，市價超過30萬元。

警方發現有人公然在通訊軟體以訂購飲料為幌子兜售毒品，上個月11日傍晚佯裝訂購10包毒咖啡約在三重區信義西街交貨，果然等到江男駕駛白色BMW轎車依約前往，員警利用單行道窄巷前後包夾讓他無處可逃。

警方除查扣10包毒咖啡（31.21克），附帶搜索又在江男車上另外找到K他命2大包、14小包（172.64公克）、58包毒咖啡（183.61公克）、犯罪所得2萬7500元等證物。

由於年輕散客零星交易少量毒品，較少遇到送貨車手攜帶大包裝，員警一度懷疑該不會是用鹽巴偽裝想要騙錢，但經檢測確實是K他命。而江男並無毒品前科，供稱只是打工接受任務指派僅負責交貨收錢，警詢後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後裁定3萬元交保候傳。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

