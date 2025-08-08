快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

以34E身材走紅的前JKF女郎賈瞳瞳（本名賈瞳），過去曾因施用毒品遭勒戒，孰料卻因在捷運站跟人衝突時，被警方查獲身上持有含有二級毒品成分的依托咪酯菸油，檢方依毒品罪起訴。士林地院日前宣判有期徒刑2月，得易科罰金。

判決指出，賈瞳瞳先前因施用毒品案件，經法院裁定送觀察、勒戒，於2022年6月2日以「無繼續施用傾向」釋放出所，然而勒戒執行完畢不到3年，仍未戒除毒癮。

今年1月14日約13時30分，賈瞳瞳在她新北市住處以電子菸加熱摻有依托咪酯成分的菸油吸食一次，約47分鐘後，她在台北市某捷運站出口前因故與人發生糾紛，引起員警到場關注，經同意搜索，在她身上查獲一顆含依托咪酯成分的菸彈（毛重4.81公克），員警隨即採集尿液送驗，呈依托咪酯及甲基安非他命陽性反應。

法院認為，賈瞳瞳明知依托咪酯屬列管第二級毒品，仍持有並施用，已涉犯毒品危害防制條例第10條第2項施用第二級毒品罪，其持有行為為施用行為所吸收，不另論罪。

法官審酌，賈瞳瞳歷經勒戒仍未能戒除毒癮，顯示戒毒意志薄弱，施用、持有毒品不僅對自身健康危害甚大，對社會風氣與治安亦有潛在危害；但念及她坦承犯行、態度尚可，考量其過往施用次數、毒品數量、智識程度、高職畢業背景、從事直播與外拍等工作，以及家庭經濟困難，量處有期徒刑2月，得易科罰金，以1000元折算一日，扣案菸彈則沒收銷燬。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

以34E身材走紅的前JKF女郎賈瞳瞳（本名賈瞳）因持有依托咪酯菸油，遭法院判處有期徒刑2月，得易科罰金。圖／擷取自賈曈曈IG
以34E身材走紅的前JKF女郎賈瞳瞳（本名賈瞳）因持有依托咪酯菸油，遭法院判處有期徒刑2月，得易科罰金。圖／擷取自賈曈曈IG

相關新聞

獨／法鼓山寶雲寺驚傳男持刀挾持女員工30分鐘 驚險對峙畫面曝

台中市法鼓山寶雲寺上周驚傳遭人闖入持刀挾持案，吳姓男子疑情緒不穩，當晚跑到寺內亮出隨身的1把廚房刀，抓住1名女員工持刀抵...

獨／男奔寶雲寺刀挾員工喊要見檢察官 柔道國手視訊女檢一招化解危機

法鼓山台中寶雲寺上周驚傳遭人持刀挾持驚魂，吳姓男子情緒不穩持廚房刀抵住1名女員工脖子，大喊「我要見檢察官！」警方找來台中...

台東鯉魚山晨起婆婆媽媽剛要跳舞 赫見1赤膊男躺地亡

台東市鯉魚山今早6點多一群正要跳舞的婆婆媽媽，發現場地有1名赤膊上身的男子，躺在地上己死亡多時，立刻報案求救，警方封鎖現...

前JKF女郎賈瞳瞳曾吸毒勒戒 又被抓吸「依托咪酯菸油」遭判2月徒刑

以34E身材走紅的前JKF女郎賈瞳瞳（本名賈瞳），過去曾因施用毒品遭勒戒，孰料卻因在捷運站跟人衝突時，被警方查獲身上持有...

黑道金牌學霸「京葵」放高利貸、押人、搞毒品 北檢今起訴10人

竹聯幫明仁會前會長「京葵」林立騰被控與「總顧問」劉燿銘替人追討車禍賠償69萬元，逼簽本票1050萬元，檢警查緝「槓上開花...

保護令反成家暴催命符 施暴者裝電子腳鐐是治本解方？

近一個月內，發生多起女性即使持有保護令，仍遭前任伴侶襲擊甚至喪命的案件，這些案件赤裸裸地揭開，台灣對於高風險家庭、高風險關係，全仰賴一紙毫無監控機制的命令，且原本要作為保護受害者的保護令，還可能因為需要通知對方至法院，增加對方失控行兇的意念，若保護令無法即時應變，或持續毫無配套，永遠都無法為受害者築起真正的安全網。

