前JKF女郎賈瞳瞳曾吸毒勒戒 又被抓吸「依托咪酯菸油」遭判2月徒刑

以34E身材走紅的前JKF女郎賈瞳瞳（本名賈瞳），過去曾因施用毒品遭勒戒，孰料卻因在捷運站跟人衝突時，被警方查獲身上持有含有二級毒品成分的依托咪酯菸油，檢方依毒品罪起訴。士林地院日前宣判有期徒刑2月，得易科罰金。

判決指出，賈瞳瞳先前因施用毒品案件，經法院裁定送觀察、勒戒，於2022年6月2日以「無繼續施用傾向」釋放出所，然而勒戒執行完畢不到3年，仍未戒除毒癮。

今年1月14日約13時30分，賈瞳瞳在她新北市住處以電子菸加熱摻有依托咪酯成分的菸油吸食一次，約47分鐘後，她在台北市某捷運站出口前因故與人發生糾紛，引起員警到場關注，經同意搜索，在她身上查獲一顆含依托咪酯成分的菸彈（毛重4.81公克），員警隨即採集尿液送驗，呈依托咪酯及甲基安非他命陽性反應。

法院認為，賈瞳瞳明知依托咪酯屬列管第二級毒品，仍持有並施用，已涉犯毒品危害防制條例第10條第2項施用第二級毒品罪，其持有行為為施用行為所吸收，不另論罪。

法官審酌，賈瞳瞳歷經勒戒仍未能戒除毒癮，顯示戒毒意志薄弱，施用、持有毒品不僅對自身健康危害甚大，對社會風氣與治安亦有潛在危害；但念及她坦承犯行、態度尚可，考量其過往施用次數、毒品數量、智識程度、高職畢業背景、從事直播與外拍等工作，以及家庭經濟困難，量處有期徒刑2月，得易科罰金，以1000元折算一日，扣案菸彈則沒收銷燬。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885