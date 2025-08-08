快訊

台南百年罕見豪雨 國定古蹟「台灣府城」南門段城垣傳塌陷

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

聽新聞
0:00 / 0:00

黑道金牌學霸「京葵」放高利貸、押人、搞毒品 北檢今起訴10人

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

竹聯幫明仁會前會長「京葵」林立騰被控與「總顧問」劉燿銘替人追討車禍賠償69萬元，逼簽本票1050萬元，檢警查緝「槓上開花」，緝獲毒品工廠，台北地檢署今依組織犯罪、恐嚇取財、毒品等罪嫌起訴林共10人。

這起黑幫危害治安案件，主要被告林立騰、劉燿銘等人偵查中遭羈押禁見，檢方今起訴，近日移送在押被告到台北地院分案審理。

39歲的林立騰曾就讀師範大學，是跆拳道運動員，高中時曾在全國中等學校運動會摘金，大學一年級即奪下大專運動會跆拳道團體組冠軍，後來加入竹聯幫仁堂明仁會擔任會長，近年來表面上「退出江湖」，實則管理及運作幫派事務。

檢方查出，林立騰指示劉燿銘擔任「總顧問」，教唆幫眾從事暴力討債，幫眾介入一起車禍糾紛時，車禍被害人向加害人索討賠償金69萬元，先逼加害人陸續拿出30萬元，再逼簽對方簽下2張、面值1050萬元的本票。

林立騰派小弟至車禍加害人家附近張貼海報討債，對方搬遷找友人綽號「鴨董」者付了40萬元，仍被逼討1050萬元的債務。

依檢方起訴書，林立騰旗下小弟對外放款126萬元，借款人無力還債跑路，林指示小弟在桃園市抓到借款人，將人帶回台北市中山區民族東路的據點囚禁對方36小時逼迫還錢，警方到場破門救人，林才指示小弟放人。

檢方表示，2025年4月13日，警方前往林立騰等人的據點攻堅時，查獲「喪屍煙彈」依托咪酯的分裝工廠，起獲第二級毒品依托咪酯、丙二醇、哈密瓜錠、混合用原料等製毒原料、刀具8把，也查知劉燿銘以104萬元販賣2公斤的K他命給煙毒犯。

檢警另發現幫眾們涉嫌從事高利貸放款，將被害人還款紀錄、借據、本票等證物扣案，依證據擴大查辦幫眾罪行。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

竹聯幫仁堂明仁會前會長「京葵」林立騰（中）涉嫌暴力討債及經營「喪屍菸彈」分裝場。本報記者／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會前會長「京葵」林立騰（中）涉嫌暴力討債及經營「喪屍菸彈」分裝場。本報記者／翻攝

毒品 討債 明仁會 竹聯幫 高利貸

延伸閱讀

陸劇男神回來了！胡一天終結「兩年沒戲拍空檔期」 新作再演學霸現況曝光 粉絲直呼夢回江辰

北檢譴責爆氣柯文哲 白營轟：無中生有「編劇」還敢發聲明？

北檢譴責柯文哲法庭動氣爆粗 黃國昌嗆：被濫權關押近1年忍耐夠久了

詐騙逾8000萬元 預警中心察覺異樣新北檢起訴詐團23人

相關新聞

獨／法鼓山寶雲寺驚傳男持刀挾持女員工30分鐘 驚險對峙畫面曝

台中市法鼓山寶雲寺上周驚傳遭人闖入持刀挾持案，吳姓男子疑情緒不穩，當晚跑到寺內亮出隨身的1把廚房刀，抓住1名女員工持刀抵...

獨／男奔寶雲寺刀挾員工喊要見檢察官 柔道國手視訊女檢一招化解危機

法鼓山台中寶雲寺上周驚傳遭人持刀挾持驚魂，吳姓男子情緒不穩持廚房刀抵住1名女員工脖子，大喊「我要見檢察官！」警方找來台中...

台東鯉魚山晨起婆婆媽媽剛要跳舞 赫見1赤膊男躺地亡

台東市鯉魚山今早6點多一群正要跳舞的婆婆媽媽，發現場地有1名赤膊上身的男子，躺在地上己死亡多時，立刻報案求救，警方封鎖現...

前JKF女郎賈瞳瞳曾吸毒勒戒 又被抓吸「依托咪酯菸油」遭判2月徒刑

以34E身材走紅的前JKF女郎賈瞳瞳（本名賈瞳），過去曾因施用毒品遭勒戒，孰料卻因在捷運站跟人衝突時，被警方查獲身上持有...

黑道金牌學霸「京葵」放高利貸、押人、搞毒品 北檢今起訴10人

竹聯幫明仁會前會長「京葵」林立騰被控與「總顧問」劉燿銘替人追討車禍賠償69萬元，逼簽本票1050萬元，檢警查緝「槓上開花...

保護令反成家暴催命符 施暴者裝電子腳鐐是治本解方？

近一個月內，發生多起女性即使持有保護令，仍遭前任伴侶襲擊甚至喪命的案件，這些案件赤裸裸地揭開，台灣對於高風險家庭、高風險關係，全仰賴一紙毫無監控機制的命令，且原本要作為保護受害者的保護令，還可能因為需要通知對方至法院，增加對方失控行兇的意念，若保護令無法即時應變，或持續毫無配套，永遠都無法為受害者築起真正的安全網。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。