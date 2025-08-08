黑道金牌學霸「京葵」放高利貸、押人、搞毒品 北檢今起訴10人

竹聯幫明仁會前會長「京葵」林立騰被控與「總顧問」劉燿銘替人追討車禍賠償69萬元，逼簽本票1050萬元，檢警查緝「槓上開花」，緝獲毒品工廠，台北地檢署今依組織犯罪、恐嚇取財、毒品等罪嫌起訴林共10人。

這起黑幫危害治安案件，主要被告林立騰、劉燿銘等人偵查中遭羈押禁見，檢方今起訴，近日移送在押被告到台北地院分案審理。

39歲的林立騰曾就讀師範大學，是跆拳道運動員，高中時曾在全國中等學校運動會摘金，大學一年級即奪下大專運動會跆拳道團體組冠軍，後來加入竹聯幫仁堂明仁會擔任會長，近年來表面上「退出江湖」，實則管理及運作幫派事務。

檢方查出，林立騰指示劉燿銘擔任「總顧問」，教唆幫眾從事暴力討債，幫眾介入一起車禍糾紛時，車禍被害人向加害人索討賠償金69萬元，先逼加害人陸續拿出30萬元，再逼簽對方簽下2張、面值1050萬元的本票。

林立騰派小弟至車禍加害人家附近張貼海報討債，對方搬遷找友人綽號「鴨董」者付了40萬元，仍被逼討1050萬元的債務。

依檢方起訴書，林立騰旗下小弟對外放款126萬元，借款人無力還債跑路，林指示小弟在桃園市抓到借款人，將人帶回台北市中山區民族東路的據點囚禁對方36小時逼迫還錢，警方到場破門救人，林才指示小弟放人。

檢方表示，2025年4月13日，警方前往林立騰等人的據點攻堅時，查獲「喪屍煙彈」依托咪酯的分裝工廠，起獲第二級毒品依托咪酯、丙二醇、哈密瓜錠、混合用原料等製毒原料、刀具8把，也查知劉燿銘以104萬元販賣2公斤的K他命給煙毒犯。

檢警另發現幫眾們涉嫌從事高利貸放款，將被害人還款紀錄、借據、本票等證物扣案，依證據擴大查辦幫眾罪行。