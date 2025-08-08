獨／男奔寶雲寺刀挾員工喊要見檢察官 柔道國手視訊女檢一招化解危機

第六分局偵查隊長涂志宏（左），透過電話和台中地檢署主任檢察官李毓珮視訊，藉此和吳男（右）談判對峙，接近時瞬間將吳制伏。記者曾健祐／翻攝

法鼓山台中寶雲寺上周驚傳遭人持刀挾持驚魂，吳姓男子情緒不穩持廚房刀抵住1名女員工脖子，大喊「我要見檢察官！」警方找來台中地檢署主任檢察官的李毓珮視訊，由李加入與歹徒對峙，最後由曾是柔道國手的台中第六分局偵查隊長涂志宏奪刀，化解驚魂。

檢警調查，吳男上周四7月31日晚間6點多闖入寶雲寺，持刀挾持女員工，隨身的整疊的書狀資料，疑他先前提告但經不起訴，聲請再議又遭駁回，因書類上記載有某位曾任檢察長的二審女檢察官，吳為此心生不滿，一再要求要找該名女檢察官說明。

第六分局偵查隊長涂志宏不斷安撫吳男，見柔性喊話其不為所動，手中刀子仍緊握不放，決定以靜制動、假意配合對方，同時再致電中檢主任檢察官李毓珮，請李透過視訊和吳對話，了解其訴求。

李毓珮當晚近7點臨時接到電話，起初還以為警方有案件請示或詢問法律意見，未料電話那頭卻表示現場發生持刀挾持案，且歹徒惡狠狠勒住法鼓山女員工的脖子，右手還持1把廚房長刀抵住她喉嚨，稍一不慎就會釀嚴重後果。

李毓珮用餐到一半馬上放下手中晚餐，見吳男持刀又一邊喊「我要見檢察官！」「要揭發寺方不法」，李見狀冷靜向吳男表明檢察官身分，並請他說出心中不滿、為何事不滿。

涂志宏拿著視訊中的手機，以要讓吳男看清楚為由緩步接近他，更眼尖發現吳握刀的右手不斷顫抖，顯然內心也相當惶恐，直到2人近身吳伸左手要接過手機時，涂迅速以「虎口奪刀」之姿，擒拿住他右手，刀子瞬間掉落，一旁警力擁上前合力制伏。

警方說，涂志宏學生時期就是柔道國手，至今仍維持訓練習慣，平常練得一副好架子，但真正臨場應用機會少之又少，這次遇上持刀挾持案，涂對峙過程腦海裡也將動作反覆演練一遍又一遍，待時機成熟一招致敵。