台東鯉魚山晨起婆婆媽媽剛要跳舞 赫見1赤膊男躺地亡

台東市鯉魚山今早6點多一群正要跳舞的婆婆媽媽，發現場地有1名赤膊上身的男子，躺在地上己死亡多時，立刻報案求救，警方封鎖現場蒐證，男子身上沒有傷口，不排除是猝死。不過，十多天男子疑似有與其它遊民鬥毆，是否有其他死因還要再調查。

晨運民眾表示，男子倒下的涼庭旁空地，是她們跳舞的場地，早上一來就看到男子躺在地上，嚇的大家趕緊報案，消防隊員抵達發現男子己死亡多時，由勤區處理。

男子身形瘦弱，赤膊上身，無明顯傷口，週邊也沒有打鬥痕跡，研判是猝死機率大，從現場遺留藥袋，追查死者疑似是46歲彭姓男子，是常在鯉魚山和轉運站附近逗留的遊民。