獨／法鼓山寶雲寺驚傳男持刀挾持女員工30分鐘 驚險對峙畫面曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市法鼓山寶雲寺上周驚傳遭人闖入持刀挾持案，吳姓男子疑情緒不穩，當晚跑到寺內亮出隨身的1把廚房刀，抓住1名女員工持刀抵著脖子，不斷大喊「我要見檢察官！」寺方立刻報案，警方趕抵與吳男對峙近30分鐘，由偵查隊長涂志宏巧近身以虎口奪刀壓制化解虛驚，吳也遭檢方聲押獲准。

據了解，吳男（40歲）疑似想報名大學課程但未錄取，四處陳情、印文宣發放，還曾寫恐嚇信到不同單位，另經提告不起訴等，上周四7月31日晚間6點多隻身闖入寶雲寺內叫囂，還揚言「要揭發寺方不法。」

寺方人員見狀上前關心，未料吳男竟然亮出隨身廚具刀，不顧眾目睽睽下勒住1名員工，還用刀抵住對方脖子，嚇到在場所有人不敢輕舉妄動；轄區第六分局隨即派10多名警力趕到場，持警槍、警棍及武器叉部署，並封鎖出入口、疏散人群。

但吳男持刀抵在員工脖子上，還大喊「司法單位到場，聽我講清楚！」警方喊話希望他冷靜，有話好好說，但吳情緒激動，談及司法不公，又說要當面向檢察官陳情，但前言後語卻無邏輯，警方研判其情緒不穩，一再安撫避免衝突加劇。

第六分局偵查隊長涂志宏負責和吳男談判，又透過電話視訊，找來甫升任台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮，以遠端方式和吳男溝通，涂並拿著手機慢慢靠近，並隨即使出「虎口奪刀」，短短1秒不到就將吳擒拿環抱，刀子瞬間落地，一旁警力一擁而上將其制伏，員工獲釋飽受虛驚幸無受傷。

警方將吳男依妨害自由、恐嚇現行犯逮捕、移送，台中地檢署複訊後認為有羈押必要，已將吳男向法院聲押獲准。

法鼓山低調表示，感謝各界關心，將持續關懷當天的員工；據了解，寺方法師得知當事人情緒不穩，事發後主動關心其狀況，期盼能得到妥善醫療照顧。

吳男闖入法鼓山寶雲寺，持刀抵住女員工脖子還一再大喊「我要見檢察官！」記者曾健祐／翻攝
吳男闖入法鼓山寶雲寺，持刀抵住女員工脖子還一再大喊「我要見檢察官！」記者曾健祐／翻攝
法鼓山位於台中的寶雲寺上周驚傳有歹徒闖入持刀挾持女員工驚魂。記者曾健祐／攝影
法鼓山位於台中的寶雲寺上周驚傳有歹徒闖入持刀挾持女員工驚魂。記者曾健祐／攝影
第六分局偵查隊長涂志宏（右）近身使出「虎口奪刀」，抓住吳男右手上提，其手中廚具刀（紅圈處）瞬間掉落。記者曾健祐／翻攝
第六分局偵查隊長涂志宏（右）近身使出「虎口奪刀」，抓住吳男右手上提，其手中廚具刀（紅圈處）瞬間掉落。記者曾健祐／翻攝

