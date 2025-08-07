快訊

美籍女子來台旅行帶手槍入境...到景點趴趴走 出境前安檢才被發現

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

1名美籍女子攜帶手槍出國旅行，今年初來台旅遊3天，從桃園機場入境未被發現。在台灣遊玩3天，到基隆港搭乘郵輪準備出境時，才被海巡人員發現行李箱內有槍、彈送辦。檢察官偵查後，今依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴，建請法官審酌觸法原因和犯後態度從輕量刑。

檢方起訴指出，涉案女子住在美國德州，今年1月25日搭乘飛機來台，從桃園機場入境後，分別前往中正紀念堂、故宮博物院、101大樓、台北孔廟等景點施玩。27日到基隆港，要搭郵輪出境時，海巡署北部分署第2岸巡隊人員安檢時，從X光機發現她的行李內疑有槍彈。

安檢人員開箱檢查，確認有把Remington 51型制式手槍及8顆0.38口徑子彈。女子說，這把手槍是已故的父親遺留給她的。她不知道來台灣不能帶手槍入境。

檢察官偵訊後，認定美籍女子涉犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項，未經許可，持有、寄藏或意圖販賣而陳列槍砲、彈藥並起訴。美籍女子犯行依法可處5年以上有期徒刑，併科1000萬元以下罰金，檢方考量我國與美國槍枝管制法令不同，女子不了解我方法令，建請法官審酌犯後態度，從輕量刑。

美籍女子今年初來台旅遊3天時疑帶手槍入境，直到要從基隆港搭郵輪出境前，才被海巡署人員發現。基隆地檢署偵查後，今依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴。本報資料照
美籍女子今年初來台旅遊3天時疑帶手槍入境，直到要從基隆港搭郵輪出境前，才被海巡署人員發現。基隆地檢署偵查後，今依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴。本報資料照

