影／法國模特兒運毒換泰國免費旅遊 想經台轉機洗白卻遭逮

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導

航空警察局安檢大隊今年4月間深夜，在桃機第二航廈執行轉機旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現2件自泰國託運來台的行李X光顯像有異，開箱後查獲第二級毒品大麻，毛重37.86公斤，航警隨即通報關務署台北關到場處理，並報請桃園地方檢察署偵辦。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧表示，攜帶大麻自泰國來台轉機的22歲法國籍犯嫌M男落網後，向警方供稱其職業為模特兒，受毒集團招待至泰國旅遊，將毒品帶回法國後再交付給對方，沒想到會在台灣轉機時被捕。本案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦並於近日起訴。

張驄瀧指出，M男刻意繞道經台灣轉機再回去法國，不排除是為減少被查獲機會，沒想到台灣嚴查毒品反而遭逮。他也提醒民眾，運輸第二級毒品將處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，航警與台北關將持續加強邊境毒品查緝，呼籲民眾勿貪圖報酬涉足走私行為。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

22歲法國籍犯嫌M男攜帶大麻自泰國來台轉機遭查獲。圖／航警局提供
法國籍犯嫌M男的行李箱中查獲第二級毒品大麻，毛重37.86公斤。圖／航警局提供
M嫌涉運輸第二級毒品罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。圖／航警局提供
