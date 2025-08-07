快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

河智媛老闆「無限夢想」負責人遭砍殺 今解剖身中至少4刀斃命處曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

「無限夢想公司」負責人詹智能簽下韓國啦啦隊女神河智媛，未料詹8月4日上午在台中豐原區超商遭人砍死，黃姓凶嫌投案後已被依殺人罪嫌收押；檢察官今協法醫赴台中殯儀館解剖遺體，初判詹至少身中4刀，左小腿1處傷及動脈，釀出血性休克死亡

台中地檢署檢察官黃鈺雯今下午2點協同法醫赴台中殯儀館，解剖初判詹左側手、腳多至少有4處刀傷，左小腿膕窩傷勢傷及動脈，釀出血性休克死亡，確切死因將以法醫研究所鑑定報告為準。

檢警調查，詹智能（57歲）8月4日早10點多駕駛保時捷休旅車到豐原超商，卻遭黃姓男子（41歲）埋伏持刀砍殺，詹跑進店內求助，但手腳已被砍多刀，送醫急救後仍不治，店內更是血跡斑斑相當駭人，黃行凶後跑到台中第二分局投案，檢方依殺人罪嫌將他聲押禁見獲准。

黃當時辯稱，不滿詹性騷他女友才作案，但對此說法檢警均保留，且黃行凶時車上還有另名康姓友人同行，案發後康徒步逃逸，事後經警方北上台北萬華逮到人，同樣依殺人罪嫌將其移送，因康錦陪同、未動手，檢方複訊後將其轉證人請回。

黃男朝詹智能猛砍至少4刀，釀詹失血過多斃命，黃涉嫌殺人已被收押禁見。圖／報系資料照

