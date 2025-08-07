河智媛老闆「無限夢想」負責人遭砍殺 今解剖身中至少4刀斃命處曝光

「無限夢想公司」負責人詹智能簽下韓國啦啦隊女神河智媛，未料詹8月4日上午在台中豐原區超商遭人砍死，黃姓凶嫌投案後已被依殺人罪嫌收押；檢察官今協法醫赴台中殯儀館解剖遺體，初判詹至少身中4刀，左小腿1處傷及動脈，釀出血性休克死亡。

台中地檢署檢察官黃鈺雯今下午2點協同法醫赴台中殯儀館，解剖初判詹左側手、腳多至少有4處刀傷，左小腿膕窩傷勢傷及動脈，釀出血性休克死亡，確切死因將以法醫研究所鑑定報告為準。

檢警調查，詹智能（57歲）8月4日早10點多駕駛保時捷休旅車到豐原超商，卻遭黃姓男子（41歲）埋伏持刀砍殺，詹跑進店內求助，但手腳已被砍多刀，送醫急救後仍不治，店內更是血跡斑斑相當駭人，黃行凶後跑到台中第二分局投案，檢方依殺人罪嫌將他聲押禁見獲准。