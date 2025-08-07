更生關懷協會暑期營 伴迷途少年找自信與希望

更生少年關懷協會在台北少年觀護所舉辦暑期營隊，引導更生少年找回希望。曾是更生少年的胖虎感念被社工接住，如今他考上社工系後，成為營隊志工，也想成為接住少年的那雙手。

更生少年關懷協會今天表示，青少年犯罪議題受關注，暑假為青少年犯罪的高峰期，協會每年都會與台北少年觀護所合作辦理夏令營，今年以「升級吧，冒險家！」為主題，於5日至8日舉行為期4天、3梯次的更新轉化營。

更生少年關懷協會說，今年招募40名志工，以1對1方式進行，透過冒險闖關、團隊合作及一人一故事行動劇場，引導更生少年在挑戰中學習合作、建立信任並實現自我突破。

其中，一人一故事行動劇場為亮點，少年透過即興演出將自身經歷與情緒化為劇場片段，勇敢說出內心故事。更生少年關懷協會表示，這不僅讓少年感受到被尊重與傾聽，更讓他們看見自身故事的獨特價值，找回自信與希望。

更生少年關懷協會說，這次營隊也邀請企業入所給予鼓勵，並提供出所後就業機會等，讓少年感受社會的善意與溫暖。協會也表示，不乏過去曾待過少觀所的少年，因為受到協會的幫助，如今回歸社會後，參加營隊幫助其他迷途少年。

曾是更生少年的莫莫尼考上心理系，成為營隊志工，他表示，每個少年都不一樣，少年們最需要的是被傾聽，他會透過詢問「你過得好嗎？」引導少年講出內心話。

曾是更生少年的胖虎，15歲那年，為了追求金錢與歸屬，誤入幫派與詐騙集團，深陷毒品與暴力循環，到處尋找歸屬，在離開少年觀護所後，差點把年輕歲月葬送在監獄。胖虎說，社工、少年保護官和少年機構，一次又一次地接住瀕臨崩潰的他，幫助他擺脫過去的陰影。

胖虎表示，「被社工接住的我，我也想成為接住青少年的那雙手。」擔任營隊志工時，他在一些更生少年身上看到過去的自己，更能懂這些少年的心境。他也不諱言，曾看到有人再次出現於少年觀護所，「有些功課還是得自己走過」，他仍會繼續陪伴，幫忙少年們解開心裡的結。

更生少年關懷協會主任陳彥君強調，每一名迷失的兒少都值得擁有重新開始的機會，透過營隊的陪伴與互動，社工與志工能跟少年建立深層關係，成為他們復歸社會的重要支持者。

陳彥君說，協會積極培育關注更生少年議題的人才，預計每年招募100位志工及實習生投入服務，期望逐步改善社會對更生少年不友善的氛圍，為更生少年打造沒有標籤的未來。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885